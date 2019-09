Feijóo busca que a metade dos barcos que operan en Arxentina constrúanse en Galicia

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o ministro de Agricultura, Gandaría e Pesca do Goberno arxentino, Luis Miguel Etchevehere, avanzaron un acordo para que a metade dos barcos que operan en augas de Arxentina poidan construírse en estaleiros galegos.

Feijóo e Etchevehere mantiveron unha reunión definida polo mandatario autonómico como "clarificadora, tranquilizadora e moi esperanzadora", pois tamén abordaron a continuidade da pesca de lagostino para a frota galega, que estará "garantida" cunha vocación de manterse por un período de 15 anos.

"No ámbito da renovación de frota, o ministro destacou que a previsión que teñen é a de construír barcos por un importe de 2.500 millóns de dólares, entendendo que a metade, aproximadamente, desa carteira de pedidos poderase construír en estaleiros galegos", apuntou o presidente da Xunta.

Así mesmo, o Goberno arxentino e o galego acordaron unha rebaixa dos aranceis para a construción de barcos de máis de 30 metros que se realicen fose do país latinoamericano. Deste xeito, o arancel pasará dun 14 ao 7 por cento.

PROSPECCIÓNS DE PETRÓLEO

Outro dos temas tratados no encontro foi a intención do Executivo arxentino de explorar a posible explotación de xacementos de petróleo nas súas costas.

Neste sentido, segundo destaca a Xunta, o ministro de Pesca sinalou que estas prospeccións non afectan os bancos de lagostino, pota e pescada nos que faenan empresas galegas.

Unha situación que, en palabras de Feijóo, quedou "disipada", á vez que valorou que Galicia vaia a participar nunha mesa de traballo na que estarán tamén representados os ministerios de Medio Ambiente, Enerxía e Pesca.

"O Goberno arxentino sabe que o sector galego pesca, pero que tamén xera 5.000 postos de traballo no país. Sabe que queremos renovar a frota, e os barcos de máis de 30 metros poderán facerse en estaleiros galegos, co que temos unha carteira de posibles pedidos importante", remarcou o mandatario autonómico.

VISITA AO INSTITUTO GALEGO SANTIAGO APÓSTOLO

O máximo mandatario autonómico continuou a xornada cunha visita ao Instituto Galego Santiago Apóstolo, onde destacou o dobre orgullo que para Arxentina e Galicia supoñen os mozos que completan a súa formación neste centro.

Na visita, Feijóo expresou a honra de estar de novo neste centro e comprobar como desde o ano 2009 –no que foi convidado á entrega de diplomas da primeira promoción que finalizaba os seus estudos– a ir crecendo e chegando cada vez a máis novos.

De feito, conforme sinalou a Xunta, desde que o colexio empezou a funcionar no ano 1998 impulsado polo expresidente do Goberno galego Manuel Fraga pasou de 52 alumnos a 600.

"Estamos a falar do primeiro centro educativo no que se imparten oficialmente materias curriculares galegas fose de Galicia, podendo obter o título do Celga 2", destacou Feijóo, que tamén indicou que desde 2003 o colexio conta cun departamento específico de Lingua e Literatura galega.

Por iso, finalizou a súa intervención cun especial recoñecemento a todos os que fixeron posible este proxecto: "Á administración Fraga e a todos os equipos docentes e administrativos que pasaron por este centro".