Feijóo: "La gente no puede pagar más en peaje que en gasolina"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha censurado este miércoles la "inasumible" subida del peaje de la AP-9 que en el mismo día se ha incrementado en un 2 por ciento: "La gente no puede pagar más en peaje que en gasolina", ha sostenido, al tiempo que ha instado al PSOE a cumplir los compromisos adquiridos al respecto.



El incremento que desde este miércoles afrontan los usuarios de esta infraestructura suponen una doble subida que deriva de los compromisos adquiridos con la concesionaria Audasa, respectivamente, por el Gobierno central en 2011 –con José Blanco (PSOE) al frente de Fomento– y en 2013 –con Ana Pastor (PP)–, y ante los que Núñez Feijóo ha pedido diferenciar.



El presidente gallego ha recordado que mientras los socialistas rubricaron una subida del "1% anual acumulativo durante 20 años" para financiar ampliaciones de diversos tramos de dicha autopista, los populares aprobaron una subida también del 1% pero para compensar las bonificaciones en el peaje de vehículos ligeros en los tramos de Pontevedra-Vigo, Pontevedra-Morrazo, Pontevedra-Vilaboa y Rande-Vigo en aras de una "redistribución" del peaje.



"Son dos cosas distintas" y un alza del "uno por ciento acumulativo es muy difícil de explicar", ha remarcado el máximo mandatario gallego.



Así, el jefe del Ejecutivo autonómico ha aprovechado esta coyuntura para demandar al PSOE que cumpla sus compromisos ya que fue un ministro socialista el que dijo que, una vez finalizada la crisis, "lo lógico era dejar sin efecto la subida de los peajes" y financiar las obras "con cargo a presupuestos del Estado".



Sin embargo, ahora que han llegado al Gobierno central en lugar de ratificar su promesa, publican en el BOE una subida del peaje sobre la que es "la principal autopista" de la Comunidad autónoma.



"Lo primero que debemos hacer es no mentirle a los gallegos" ha enjuiciado Núñez Feijóo que asegura que los datos que ha esgrimido no son un "relatorio de culpas" sino que son "hechos contrastables".



Además, el presidente de la Xunta ha admitido que la gestión de la concesionaria no es "para nada sensible con las personas" que emplean esta infraestructura porque es "carísima" y, además, "las políticas de descuento son prácticamente inexistentes".



Finalmente, ha demandado que desde el Gobierno central se dé cumplimiento al compromiso referido a la supresión del peaje en el tramo Redondela-Vigo que pactaron el Ministerio de Fomento y la Consellería de Infraestructuras.