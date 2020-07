Feijóo: "Que gane la democracia sobre los que asustan a la gente"

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, despidió este viernes la campaña electoral, en su penúltima parada de la jornada, en A Coruña, con una llamada a los gallegos para que acudan a las urnas en un escenario marcado por el brote de A Mariña lucense y después de que varios partidos hayan propuesto suspender las elecciones en la zona. "Pido que en Galicia también gane la democracia sobre los que asustan a la gente", proclamó.

Tras recorrer seis de las siete grandes ciudades gallegas —y minutos antes de dirigirse a Ferrol para cerrar formalmente su campaña—, Feijóo pidió el voto "con la humildad" de quien sabe "que un político no es nada si la gente no le vota" y garantizó ante casi un millar de personas congregadas en la ciudad herculina que él no se presenta "para derrotar a nadie" porque, tras tres mayorías absolutas consecutivas, ya le llegan las veces que ha ganado "gracias a los gallegos".

"Me presento para que Galicia gane, no para derrotar a nadie. Pido que en Galicia también gane la democracia sobre los que asustan a la gente. Les pido a todos los gallegos: ¡Tomad el protagonismo el domingo, no dejéis que Galicia pierda el rumbo! Votad libremente. Los que no quieren que votemos, no quieren democracia", apeló como arenga final en su mitin coruñés.

"Que den una lección de democracia ante todos los que están metiendo miedo a la gente", insistió antes de lanzar un aviso: "Los que dicen que no vayan los gallegos a votar sí que van a ir a votar". "Quizás lo que quieren es ir ellos y que no voten los demás", remarcó, antes de reiterar que no se puede privar de votar a más de 50.000 personas en A Mariña cuando los positivos rondan los 180 y hay dos hospitalizados.

Feijóo lanzó este mensaje en un nutrido mitin celebrado en los jardines de Santa Margarita, hasta donde se desplazaron, según la organización, unos 900 militantes y simpatizantes.

El líder del PPdeG insiste en que los colegios electorales son seguros

También los trabajadores de Alu Ibérica, con los que Feijóo prometió reunirse la semana que viene "como presidente", llevaron sus protestas a este acto electoral.

Minutos antes, en un acto celebrado en Lugo, Feijóo quiso mandar un mensaje de "optimismo a A Mariña lucense", sobre todo a "Burela", donde se concentra el mayor número de infectados por el brote de coronavirus.

Así, destacó que en el hospital de Burela "solo hay dos personas ya hospitalizadas", mientras llamó a votar en a Mariña "por el futuro de la comarca y de Alcoa". Y remarcó: "Sobre todo por ellos".

El presidente del PPdeG también pidió a los positivos por coronavirus "que no vayan a votar por prudencia", pero dejó claro que "no podemos cercenar los derechos de toda una comarca". Al respecto, recordó que en las últimas elecciones fueron a votar en A Mariña unas 56.000 personas.

En la última jornada de campaña, Feijóo también pidió el voto de quienes quieran "que gobierne el que gane las elecciones". "Jamás asumiré la presidencia si pierdo", comprometió y reclamó el voto "en libertad", pero con la garantía de que no se podrá encontrar "un equipo más sólido, cohesionado y con experiencia" que el suyo. "Tenemos más experiencia que los que están en La Moncloa", dijo.