Feijóo, Fernández y Herrera loan la política útil en las Medallas de Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y los antaño titulares de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y del Principado de Asturias, Javier Fernández, han loado este miércoles la política útil en la gala de entrega de las Medallas de Galicia, la distinción que esta vez ha reconocido la contribución a los intereses del noroeste de España.

En la Ciudad de la Cultura, el anfitrión Núñez Feijóo ha hecho especial hincapié en esa necesidad de "política útil" pero en su discurso ha matizado cuál es la que merece tal nombre, y es "la política de verdad, la real, con mayúsculas". "Estamos muy necesitados" de ella, ha remarcado, y ha hecho valer este acto que los ha reunido a todos y que "no puede en ningún caso resultar algo extraño" para apuntar que son posibles los puntos de encuentro sin necesidad de renunciar a las diferentes convicciones y para, además, clamar diálogo, "una buena herramienta para articular los intereses humanos", así como mucha colaboración y proximidad en lugar de fragmentación y enfrentamiento.

Ha denostado el máximo mandatario autonómico la grandilocuencia, dado que únicamente, ha subrayado, huyendo de ella es factible conectar con el "genuino europeísmo" y ha cargado contra la confusión entre "tiempo electoral e institucional". Además, ha recetado diálogo en lugar de soliloquio y ha pedido rematar, al referirse a España, con la "incertidumbre" que acaba afectando a la vida cotidiana de los ciudadanos y con la práctica de "alimentar" cualquier conflicto de manera permanente.

En su intervención, Juan Vicente Herrera se ha posicionado en un sentido muy similar y ha felicitado a sus compañeros por situarse siempre "por encima" de las distintas ideologías y signos políticos pues si bien tanto Feijóo como él están adscritos al PP, en el caso de Fernández pertenece al PSOE.

No obstante, ha incidido Herrera en que personalmente tiene muy clara la convicción de que la identidad no se pierde al relacionarse "leal y abiertamente con los demás", pues negar lo que hay en común con los otros solo lleva a ser más "torpes" y a estar "más solos y pobres", ha dicho, y ha unido tal argumentación a la reflexión de que "para hacer las cosas bien, todos somos pocos".

Con varias incursiones en gallego, y sucesivas deferencias hacia esta lengua, ha alabado la "visión compartida de la España constitucional" y la "conciencia del noroeste como espacio que exige unas atenciones que permitan superar de una vez tantos olvidos, tantas esperas". Ha manifestado asimismo la relevancia de fijar cauces estables de encuentro, como convocatorias regulares de la Conferencia de Presidentes, y de trabajar siempre por una sociedad cada vez más interrelacionada "y por tanto mejor".

Mientras, Javier Fernández, que ha compartido su amistad, afecto, admiración y respeto por sus colegas, ha celebrado igualmente el uso del lenguaje "del acuerdo, la transacción, el compromiso y la cooperación". "Generamos el nivel imprescindible de confianza", ha expuesto, y ha considerado que saben lo que es gobernar en un estado autonómico complejo en el que "ninguna diferencia nos importa si no se convierte en privilegio" pues, ha continuado, "nuestra lealtad está con la Constitución".

"No nos encuadrábamos en la misma organización política", ha hecho constar, pero "fue fácil" por la creencia conjunta de "no más bilateralidad, fragmentación y desunión" y sí más multilateralidad, cohesión social y lealtad. La "conciencia del noroeste ya existía", pero se logró, ha destacado, un "nivel institucional y político que antes no tenía".

Y, como los dos premiados se han emocionado, Núñez Feijóo ha pedido a sus sucesores, en el caso del Principado Adrián Barbón y en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco, ambos presentes en la ceremonia, que "cuenten con ellos", con Fernández y Herrera, para tomar decisiones, pues no les darían "consejos contrarios" a los intereses de las respectivas comunidades.

Si bien han puesto un "punto, aparentemente, final, nunca se sabe, de su carrera", ha concluido que a los dos han sido vistos contentos, emocionados, y eso demuestra que "la política, como otros compromisos sociales, no se abandona nunca". "Si no te emociona la política, has dejado para siempre de ser político", ha zanjado Núñez Feijóo.

El evento solemne ha contado con la asistencia, entre otros, del presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor; el alcalde de Santiago, el socialista Xosé Sánchez Bugallo; el regidor de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y distintas personalidades del mundo político, académico, social y empresarial. El cantautor Amancio Prada ha interpretado Campanas de Bastabales, Oviedo crece e Libre te quiero.