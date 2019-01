Feijóo evoca a Fernández Albor como un home mesurado entre extremismos

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, participou este xoves na presentación do libro Xerardo Fernández Albor e o seu tempo. Cen anos dun presidente, no que exaltou a figura do seu antecesor no cargo, a quen evocou como un home mesurado nunha época de tensións entre correntes extremistas nacionalistas e centralistas.

Núñez Feijóo foi o encargado de presidir e clausurar este evento ao que asistiron numerosos representantes do Goberno galego e doutras institucións públicas, como o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; a Valedora do Pobo, Milagros Otero; ou o reitor da USC, Antonio López.

A obra presentada, Xerardo Fernández Albor e o seu tempo. Cen anos dun presidente, é o resultado da recompilación das actas do congreso internacional celebrado no Pazo de Fonseca e a Cidade da Cultura de Galicia sobre as achegas do expresidente da Xunta ao mundo cultural e político galego ao longo de toda a súa vida, que se prolongou durante máis dun século.

Este traballo, editado por Galaxia, foi coordinado polo catedrático Marcelino Agís, presidente do Foro Galicia Milenio -organizador do congreso-, que este xoves pola tarde explicou aos presentes o proceso de elaboración e redacción do volume. Así mesmo, Agís, lembrou que Fernández Albor foi "partícipe de moitas institucións", entre elas as principais organizacións culturais de Galicia, ás que impulsou co seu labor político e persoal.

Posteriormente, tomou a palabra o presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices, que destacou que o outrora mandatario autonómico destacou polo seu galeguismo "aberto ao mundo", con "espírito e vocación europea", que se achaba "nas antípodas do nacionalismo excluínte e segregacionista" que impera noutras lareiras.

Para Santalices, Fernández Albor exerceu a política "con paixón, pero tamén con sentidiño, desde a coherencia e co galeguismo como sinal de identidade", o que lle fará ser lembrado como unha das figuras crave da historia contemporánea de Galicia. Así pois, Núñez Feijóo clausurou a presentación do libro colocando ao primeiro presidente da autonomía de Galicia como unha figura comedida e cordial "entre o independentismo instalado na rebeldía e un retorno máis ou menos velado ás posicións centralistas".

Para o presidente galego, o primeiro dos seus antecesores foi un dos maiores expoñentes do autonomismo moderado que "non sacrifica a diversidade de opinión dos galegos en aras dunha sociedade uniforme, senón que as integra e respéctaas".

O xefe do Executivo galego incidiu nas similitudes entre a época de Albor e a actualidade, que cre que gardan unha "semellanza inquietante" polas tensións existentes no conxunto do Estado a pesar das "décadas de distancia". Segundo Núñez Feijóo, Fernández Albor "propugna un galeguismo integrador e constitucional que mestura o propio e o común" e que non trata de "Galicia o España", senón de ambas as identidades xuntas.

Desta forma, o titular da Xunta parafraseou unha das frases icónicas do científico inglés Isaac Newton e manifestou que "Fernández Albor forma parte desa selección de xigantes sobre os que camiña Galicia", á que se referiu como "un país afortunado" por contar con personalidades deste tipo ao longo da súa historia. No relativo ao libro presentado este xoves pola tarde, Núñez Feijóo sostivo que volumes como este permiten dar aos lectores "unha idea cabal da importancia" que tivo o expresidente "no seu tempo" e da "pegada moi profunda" que deixou.