Feijóo espera poder reabrir la hostelería en "determinadas zonas" de Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que el gobierno gallego "alberga la esperanza" de que la incidencia del covid-19 les permita ser "más generosos" en la reapertura de la hostelería en "determinadas zonas", pero ha advertido de que por ahora "no podemos asegurarlo en ningún caso".

En declaraciones a los periodistas en un acto celebrado en Pontevedra, Núñez Feijóo ha apuntado que Galicia tiene "menos afectados" por el coronavirus que hace siete días, por lo que confía en que esta medida, que ya se ha tomado en O Carballiño, pueda extenderse.

"Si esta semana y la próxima semana las cosas van como han ido en las últimas, habrá algunos territorios o bastantes territorios, que hoy están perimetralmente cerrados y también cerrada la hostelería, que puedan abrir tanto la hostelería como su ámbito territorial", ha añadido.

El presidente gallego ha reiterado que "las cosas están mejor pero no están lo suficientemente bien" para poder confirmar por adelantado "lo que vamos a hacer", ya que considera que en una pandemia "hacer previsiones a diez días vista es un poco impropio y un poco irresponsable".

Cualquier decisión que se adopte, ha defendido el titular de la Xunta, estará guiada "exclusivamente" por datos epidemiológicos y clínicos.

Feijóo ha hecho un llamamiento para que todas las administraciones sigan trabajando "con el mayor rigor y prudencia posible" teniendo en cuenta que la salud "es un bien prioritario".

NO AL CONFINAMIENTO DOMICILIARIO. Por otra parte, la Xunta de Galicia no prevé realizar confinamientos domicilios "con carácter general" para prevenir los contagios por coronavirus, ha anunciado este lunes Feijóo, que ha garantizado que esta medida "no está en nuestro radar".

En declaraciones a los periodistas, el presidente gallego ha reconocido que "no puede acreditar" que este confinamiento se pueda llegar a adoptar en un territorio o en un municipio "concreto", pero ha señalado que "por ahora los datos acreditan que no hace falta".

"Dentro de una semana o de quince días no sé lo que pasará, pero hoy por hoy no planteamos un confinamiento como opción epidemiológica", ha añadido el presidente gallego.

Galicia, salvo Baleares y Canarias, es la comunidad con menor incidencia de casos de contagio por coronavirus "de manera continuada y constante", como en presión asistencial y en ocupación de UCI de hospitales, , ha apuntado el titular de la Xunta.

Esto ha sido posible porque Galicia adoptó "decisiones dolorosas" a principios de noviembre como el cierre de la hostelería tras doblar los casos de contagios, medidas encaminadas a "evitar ese confinamiento".

El presidente gallego ha indicado que "si seguía la curva de 4.500 casos más cada quince días eso iba a producir entre enero y febrero la necesidad de un confinamiento de la población", algo que se ha evitado con estas iniciativas "anticipadas", ha asegurado.