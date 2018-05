Feijóo niega que Rajoy vaya a dimitir

Con el debate sobre la moción de censura a la vuelta de la esquina, y ante la posibilidad de que el Pedro Sánchez cuente con los apoyos suficientes para sacarla adelante, en las últimas horas ha surgido el rumor de una salida inesperada por parte de Mariano Rajoy que por ahora niegan desde su partido: la dimisión.

Si dimite, según apunta Fernando Garea, de El País, decaería la moción y, en ese caso, se quedaría como presidente en funciones hasta que hubiese una nueva investidura. Incluso, citando a letrados de las Cortes, no podría convocar elecciones. Es esta una de las muchas puertas que se abren en estos momentos en los que existen muchas dudas sobre el reglamento y también se habla de que en caso de dimisión lo sustituiría la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Si dimite el presidente decae la moción y se queda en funciones hasta que haya una investidura. NO le sustituye la vicepresidenta. Por eso el23F Suárez estaba como presidente en funciones en investidura de Calvo Sotelo. Y no podría convocar elecciones, según letrados de cortes. 30 de maio de 2018

En cualquier caso, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que Rajoy no iba a dimitir y criticó este miércoles "la ansiedad" de la oposición a raíz de a moción de censura: "España no es un bar que se traspasa".

"El presidente Rajoy no va a meterse en la espiral de ansiedad que tienen los líderes políticos de la oposición en España, necesitamos a un político que esté centrado, que esté tranquilo y que mantenga la responsabilidad de su cargo y la responsabilidad del grupo parlamentario", dijo Feijóo en declaraciones a los periodistas.

En su opinión, "parece que el Gobierno de España está a subasta y que hay distintos compradores", y advirtió que "España no es un bar que se traspasa, España son 46 millones de ciudadanos que tienen derecho a que se respete el resultado de las urnas".

"Volvemos otra vez a la inestabilidad y volvemos otra vez a este juego de tronos entre los distintos responsables de la oposición y volvemos al peor Pedro Sánchez que conocíamos", afirmó el presidente de la Xunta.

Expresó su confianza Feijóo de que la moción de censura presentada por el PSOE "no sea más que una pataleta de determinados políticos, que no se dan cuenta de que las mociones de censura en la Europa actual le salen muy caras a los ciudadanos y no se pueden plantear sino hay un gobierno alternativo, y es obvio que no hay un gobierno alternativo al de Rajoy", aseveró.

Para el máximo mandatario gallego carece de sentido, "y pasaríamos a la historia del disparate", dijo, "que los mismos partidos que aprueban los Presupuestos en el día de hoy presenten una moción de censura en el día de mañana, no tiene ningún sentido; no existe ningún precedente como este en ninguna democracia europea", dijo.

En opinión de Feijóo, "hay una posibilidad de mantener la estabilidad", y afirmó que eso se logra "respetado las urnas" y "respetando los votos del Congreso en lo que se refiere a los Presupuestos".

"Habrá elecciones, por supuesto, cuando toquen, y los ciudadanos sabrán muy bien a quién tienen que votar", señaló.

Según el titular de la Xunta, "no puede haber un presidente del Gobierno en España que haya perdido las elecciones, nunca lo ha habido; jamás en nuestra historia prosperó una moción de censura para poner a un presidente del gobierno que había perdido las elecciones anteriormente".

"Espero y deseo que los políticos no prosigan en esta alocada carrera movidos por una ansiedad de poder y de notoriedad atípica, y yo diría que enfermiza, y espero que esto finalice este fin de semana para seguir hablando de los españoles y de nuestros intereses a partir del lunes con el sosiego de un Gobierno y de una oposición responsable", afirmó.

Por último, se mostró convencido de que Mariano Rajoy no va a dimitir como presidente del Gobierno.

"No tengo ninguna duda de que el presidente no va a dimitir porque sería dimitir de sus responsabilidades, y si hay alguien responsable en este momento en la política nacional es el presidente Rajoy", apostilló.