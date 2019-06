Feijóo enxalza o "feminismo democrático" na entrega das Medallas Castelao 2019

O Goberno galego, por primeira vez nos 35 anos de historia das Medallas Castelao, entregou todas elas a un pleno de cinco mulleres nun acto no que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, enxalzou o "feminismo democrático" como unha ferramenta que "viña completar unha realidade incompleta".

As galardoadas son a cardióloga ourensá Marisa Crespo, a piragüista canguesa Teresa Portela, a activista de Stop Accidentes Jeanne Picard, a actriz do Corgo Benedicta Sánchez Vila e as redeiras galegas.

O máximo mandatario galego, durante o discurso que clausurou o acto, enalteceu o papel da muller en Galicia, un territorio que é unha "patria e unha matria" no que as mulleres teñen un especial papel os 365 días. "Admitamos que moitos homes non souberon, ou non soubemos entender que o feminismo viña completar unha realidade incompleta e que polo tanto facíanos máis fortes a todos", reflexionou o presidente.

Neste contexto, Núñez Feijóo puxo en valor "o feminismo democrático" que "a diferenza doutras revolucións que teñen como obxectivo a substitución dunha parte da sociedade por outra, relegando ou atacando a aqueles que antes tiñan unha oposición teoricamente privilexiada, quere ser copartícipe na dirección da sociedade".

Entende inaceptable, xa que logo, a posición daqueles que ven "nas políticas de igualdade unha agresión ou na loita contra a violencia de xénero un exceso" como tamén ve "rechazable o intento de apropiación partidaria" do movemento feminista.

Fronte aos extremos, Núñez Feijóo e o seu Goberno avogan por un "terceiro renacer" que en Galicia "ten o selo da muller galega" logo de anteriores etapas nas que o sector feminino estivo subordinado e obrigado a pospor "indefinidamente as súas reivindicacións".

Aspiracións, as das mulleres, que non se poden atrasar máis no tempo porque Galicia sobrevive grazas ás avoas, nais e netas que habitan en cada unha das súas cidades e pobos. "Galicia é unha patria e unha matria. A nosa comunidade conxúgase en singular e en plural. En feminino e en masculino", proclamou o presidente galego.

Unha conxugación de ambos os sexos da que a comunidade sae vencedora porque "Galicia é máis grande por que a muller recupera o seu protagonismo" e faio "grazas á loita das precursoras" como as que este venres foron galardoadas en San Domingos de Bonaval.

As "pequenas conquistas" de cada unha das premiadas son algúns dos motivos que contribúen a un "gran triunfo sobre a ignorancia, a incomprensión e o fanatismo que tivo como vítimas ás mulleres".

Marisa Crespo

A primeira en recibir o premio foi a doutora Marisa Crespo Leiro (Cea, 1961), xefa da unidade de insuficiencia cardíaca e transplantes do Complexo Hospitalario da Coruña (CHUAC) e que visiblemente emocionada dedicou o galardón á súa familia e, sobre todo, ao seu equipo no centro médico; "como a Castelao a nós tamén nos gusta transformar os ideais en realidades".



Crespo Leiro asegurou que para ela o conseguir facer realidade o seu soño desde nena, ser médico, é o maior premio e por iso, cada día aprecia "a grandeza de gozar do traballo cotián. Non me imaxino mellor profesión".

Jeanne Picard

A seguinte en recibir o galardón foi Jeanne Picard (París, 1943), delegada de Stop Accidentes en Galicia desde que perdeu ao seu fillo Santiago aos 33 anos "vítima dun mal chamado accidente" hai 19 anos nos que "a súa ausencia segue presente", recordou.



Picard, unha "peregrina ao final do Camiño que se quedou en Galicia e botou raíces", como ela mesma se definiu, ten marcado o seu "compromiso cívico e ético" para "lograr cero vítimas no tráfico e traballar en beneficio da vida" despois de que a dor de perder a un fillo se convertese no motor para "unha loita activa".

Teresa Portela

A terceira premiada Teresa Portela Rivas (Cangas do Morrazo, 1982), piragüista galega que na súa dilatada traxectoria deportiva conta con numerosas medallas no seu palmarés ao que este venres suma unha moi especial, a que representa a Castelao, recolleuna como "símbolo de esperanza para as novas xeracións de mulleres".



Portela Rivas, "orgullosa" de ser galega, dixo sentirse moi identificada con Galicia e as súas xentes, dominadas por un lema que non se debe perder "insistir, insistir e caluga desistir".

Benedicta Sánchez Vila

Unha novata en recibir premios foi a seguinte condecorada, Benedicta Sánchez Vila (O Corgo, 1936), que foi actriz da película O que arde, do cineasta galego Oliver Laxe, recentemente premiada polo xurado do festival de Cannes e que "nunca antes actuara ante unha cámara nin fixera cine".



Dixo non crerse merecedora do premio que para ela xa supuxo o poder intervir na obra de Laxe, o que lle permitiu "coñecer os pobos e as xentes" ás que a rodaxe a levou.

As redeiras galegas

A última medalla Castelao foi recollida por Verónica Veres en representación das tradicionais rederas galegas, que desempeñan un papel clave nun sector estratéxico de Galicia como é o marítimo.



Veres agradeceu un premio gañado co "esforzo e o traballo" dun colectivo composto maioritariamente por mulleres que valoran que recoñezan a importancia da súa día a día para o crecemento de Galicia e tamén como unha forma "de facer cultura".