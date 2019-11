O presidente da Xunta e líder do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, asegurou este sábado que nunca pensará "que o PP vaia a depender dos extremos e dos independentistas", xa que, "se algunha vez así fóra, tería que pedir a baixa do Partido Popular".

Así o manifestou nun acto de Novas Xeracións en Santiago de Compostela, no que tamén lamentou que os socialistas "aos que respectamos e admiramos, os que construíron o país, os da concordia e o abrazo", a día de hoxe "non pintan nada no PSOE".

"Eses socialistas non pintan nada porque o PSOE xa non pinta nada e depende do que digan Podemos e os independentistas de Cataluña", apuntou o presidente autonómico antes de sinalar que nunca pensou que o PP vaia a atoparse nunha situación similar.

Núñez Feijóo destacou que o PPdeG é un partido "sen complexos" e que "non ten unha coalición con ninguén salvo coas urnas, os cidadáns e os votos democráticos", polo que son "un partido libre" ao que "non lle manda ninguén".

Posteriormente, fixo referencia a "os que nos chaman españolistas radicais" e a "os que nos chaman filonacionalista progres", ante o que se preguntou "se non será porque non somos nin unha cousa nin a outra", senón que "simplemente somos persoas orgullosas de ser españois, galegos e europeos".

"Non será que somos os únicos que podemos dicir sen problemas que viva Galicia e que viva España?", preguntouse o titular do Executivo galego, quen insistiu en que o PPdeG pode "amar España en galego e amar Galicia en castelán" para, finalmente, exclamar "viva Galicia e viva España".

O presidente galego tamén se mostrou moi crítico co pacto entre PSOE e Unidas Podemos e preguntouse "que pensarán os que acamparon en Sol durante o 15-M para protestar contra un Goberno socialistas ao ver como foron os seus dirixentes", xa que "os mesmos que loitaban contra o PSOE agora loitan por ministerios e altos cargos"

"Os señores de Podemos tomaron o pelo á xente: pasaron de saír á rúa para tombar o Goberno do PSOE e agora son os seus aliados en todas as institucións", engadiu Núñez Feijóo, quen tamén lembrou que "Podemos leva dentro ao Partido Comunista", polo que "non pode dar leccións de modernidade e progreso".

Neste sentido, destacou que o PSOE, "que presumía de 100 anos de honradez, agora suma 300 anos de inhabilitación e cárcere", polo que "non pode dar leccións a outros partidos que, aínda que se equivocaron gravemente", nunca tiveron "tantos anos de condena como estes señores do PSOE".

Núñez Feijóo tamén tivo palabras para o BNG, que "leva corenta anos coa mesma carraca", tendo en conta que "non cambiou de dialéctica e nin de propostas" desde que el "ía a primaria", tras o que situou aos nacionalistas como "máis antigos que ningún partido en Galicia".

Deste xeito, o titular do Executivo galego cargou contra "os que pretenden dar leccións de modernidade" ás Novas Xeracións e contra "os que insisten en que todos os mozos teñen as mesmas inquietudes, preferencias e discursos" e en que "votan o mesmo e pensan o mesmo".

"O PP é o partido dos innovadores, os emprendedores, os traballadores, os estudantes e os idealistas", proseguiu Núñez Feijóo, quen reivindicou que "o mundo non o cambia quen grita máis forte nin quen queima contedores ou rompe a lei", senón que o cambia "o que busca realmente a saída aos problemas en cada momento".

Por último, aos asistentes pediulles "que non se deixen seducir por cantos de serea dun extremo nin do outro".