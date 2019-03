O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, defendeu que o "8 de marzo cada muller ten dereito a reivindicar a igualdade como lle pete, traballando ou indo ao paro" laboral, nun discurso contra a discriminación no que defendeu que a "igualdade é responsabilidade de todos, de mulleres e de homes e debe convocar a todas as formacións políticas", sen que se utilice como "arma partidista" nin con "supremacismos ideolóxicos".

Así o transmitiu no transcurso do acto 'Por unha Galicia en igualdade', organizado polo PPdeG, que reuniu no Hotel Palacio da Carmen de Santiago de Compostela a preto dun centenar de mulleres e tamén a homes do partido nun acto político, tamén con carga electoral, para debater sobre a igualdade.

Feijóo censurou aos que "usan a igualdade como arma partidista", porque o Día Internacional da Muller "non é un momento para rivalizar senón para propor" e a "igualdade non é unha disputa máis".

"Todos os partidos temos un papel que cumprir na defensa real e efectiva da igualdade, para non desandar o camiño andado e para seguir dado pasos a pasos", nunha "igualdade que é responsabilidade de todos, das mulleres e homes", manifestou.

Sen citalo, tamén instou a "non preocuparse por un partido político que non quere pactar con ninguén, obsesionado coas discrepancias, que mesmo discrepan despois dos pactos, mesmo dos acordos" subscritos, ou ante aqueles que "utilizan todos os seus discursos en materia de igualdade para criticar ao PP".

"Non quero imitar aos que usan a igualdade como arma partidista, senón que quero sumarme á xente para utilizar todas as armas para garantir a igualdade real", agregou.

O presidente do PPdeG quixo reivindicar os avances logrados nos últimos anos en Galicia, pero rexeitando lembrar só os da súa formación, porque "non ten sentido" "atribuír a un partido concreto" que unha conselleira, en relación á de Infraestruturas co PP, Ethel Vázquez, tomase posesión estando embarazada, xa que "outros partidos designaron á primeira muller presidenta do Parlamento".

"Que maior desigualdade pode haber que afirmar que unhas mulleres defenden mellor a igualdade que outras por formar parte doutro partido", expuxo, "que clase de supremacismo ideolóxico é ese".

"A LOITA CONTRA A DESIGUALDADE NON É CONTRA NÓS". Feijóo, que asegurou ter "dúbidas" de intervir nun acto para conmemorar o 8-M, optou por participar porque "ningún home debe calar ante a discriminación da muller": "A loita contra a desigualdade non é contra nós nin allea a nós".

E demandou a implicación dos homes na loita pola igualdade, porque é "un anhelo e unha tarefa compartida" entre ambos os xéneros, admitindo a "vergoña de compartir xénero" cun home que "agride a unha muller". "Hai igualdade na rebelión da muller contra un comentario machista pero máis igualdade se ningún home fixese comentarios machistas".

Tras lembrar que en 2018 houbo máis mulleres traballando en Galicia que en toda a historia e que existe unha materia de igualdade na comunidade, para pór en valor os logros alcanzados, remarcou que o PPdeG "non se conforma" porque aínda non se conseguiu sacar "da cabeza o machismo terrorista" de "agredir a unha muller até quitarlle a vida só por ser muller, que é un disparate".

"UNHA MULLER PODE REIVINDICAR A IGUALDADE COMO LLE PETE". Coa vista posta na folga convocada, por segundo ano, para este venres 8 de marzo, defendeu que "igualdade é falar de liberdade".

"Ninguén ten dereito a dicirlle a unha muller se é mellor defender a igualdade nunha folga, nun paro ou ir traballar; o 8 de marzo cada muller ten dereito a reivindicar a igualdade como lle pete, indo ao paro, a traballar ou como lle pete", proclamou.

Un discurso interrompido en varias ocasións polos aplausos das participantes, que Feijóo concluíu coa frase "igualdade real e efectiva si, discriminación e machismo, non".

COLOQUIO CON CRÍTICAS AO PSOE. Nun coloquio inicial, moderado pola secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, participaron a vicesecretaria de comunicación do PP, Marta González, a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez ou Elena Candiá, presidenta provincial do partido en Lugo, que puxeron en valor os avances impulsados pola formación en igualdade, pero tamén deixaron caer frases e comentarios críticos cara ao PSOE.

Precisamente, Marta González remarcou que non acepta "leccións de igualdade ao PP, ningunha, carnés de feminismo, ningún", porque "a primeira lei de igualdade verdadeiramente innovadora nas CCAA foi a de 2004 aprobada polo Parlamento galego", e na que se baseou o PSOE de Rodríguez Zapatero "para sacar a que tanto lles custou en 2007".

A conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, tamén se dirixiu ao PSOE, ao que lle criticou que lle preguntase pola súa baixa por maternidade, cando desde o PP só chegaron "felicitacións". "Hai unha gran diferenza, o PSOE pediume explicacións pola maternidade e Agustín Hernández felicitacións".

RECOÑECEMENTO Á MILITANTE DE MÁIS IDADE. Un acto, iluminado con luz morada, no que Feijóo homenaxeou a Julia López Varela, a militante de maior idade, á que, acompañado da afiliada máis nova, entregou un premio e agradeceulle "pertencer a esta familia, quedarse nela" e "non deixar de pensar o que pensa".