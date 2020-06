Feijóo di que os españois que veñan a Galicia "non son visitantes, son parentes"

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmou este sábado que os españois que van elixir viaxar a Galicia nos próximos meses "non son visitantes, senón parentes que se reencontran con parte da súa familia" e reiterou que a comunidade ofrecerá a súa hospitalidade aos turistas. "Galicia volve, Galicia espéravos e Galicia quérevos", subliñou.

O xefe do executivo galego participou na presentación dunha nova campaña de promoción turística, titulada precisamente Galicia volve, que se poderá ver desde este sábado en diferentes formatos e cuxo vídeo principal protagoniza a actriz gañadora do Goya Benedicta Sánchez.

No acto, o presidente galego aproveitou para dicir aos españois que, "sexa cal sexa a súa orixe, Galicia tamén é súa". "Xuntos compartimos a España común e forxamos unha nación de todos", aseverou.

A Comunidade galega retoma a actividade e ábrese "con seguridade, con calidade, con hospitalidade e cos valores de sempre", destacou Feijóo, que reivindicou que Galicia demostrou durante estes meses de crise sanitaria que é "responsable" e conta con "estruturas de servizos públicos eficientes".

Os locais de hostalaría, agregou, levan semanas abertos e pronto se unirán os de lecer nocturno, "con responsabilidade e cautela". Ademais, desde mañá recupérase a mobilidade no espazo Schengen e o 1 de xullo farase o mesmo con Portugal. Desde esta última data, destacou o presidente galego, a catedral de Santiago "volve ser o lugar de encontro espiritual de Europa e o Camiño volverá acoller camiñantes".

"A nosa convivencia está incompleta sen visitantes. Non queremos estar sós este verán, senón compartir de novo o mellor que temos", asegurou Feijóo. "Españois, cidadáns do mundo, sodes benvidos a unha Galicia que vos espera cos brazos abertos e loitando para seguir sendo a terra segura", abundou.

A comunidade ofrece 986 praias e dous millóns de hectáreas de bosques, ten oferta termal, "un clima privilexiado" e un patrimonio secular "rico, diverso e accesible", enumerou Feijóo. A todo iso súmase a "actitude de brazos abertos" dos galegos, que "agora é máis intensa", e que en Galicia "turismo e seguridade son sinónimos", defendeu, e lembrou que esta foi a primeira comunidade en superar o estado de alarma.

Elaboráronse 11 manuais de seguridade, reserváronse máis de 50.000 prazas de formación de profesionais turísticos e a administración galega ofrece asesoramento e axudas económicas, entre as que citou unha liña de 6 millóns de euros para adaptar espazos e adquirir equipos nos establecementos. O plan de reactivación cultural e turística galego está dotado con 58 millóns, resaltou e referiuse tamén ao cheque de 250 euros para sanitarios, que poderán gastar en viaxes e comidas.

CIFRAS "ALENTADORAS". O presidente galego trasladou o seu agradecemento ás 130.000 persoas que en Galicia traballan no sector turístico e resaltou que as cifras son "alentadoras", posto que na primeira semana de xuño rexistráronse reservas para os meses de verán e estas multiplican por oito o número de cancelacións.

Tamén subliñou o papel de Benedicta Sánchez, a "avoa de Galicia", que é "autenticidade", e que constitúe unha "representación dos maiores", que sufriron, "moitas veces en soidade, os estragos da pandemia".

No acto interviñeron tamén o conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, e o presidente do Clúster do Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, quen manifestou que o sector está "ilusionado" por volver traballar e chamou a esquecer "moitas bobadas que están a saír nos medios de comunicación" sobre un posible rexeitamento a visitantes de fóra da comunidade. "Aquí recibimos a todo o mundo cos brazos abertos e o sorriso na cara", reivindicou.

UN SECTOR "SENSATO, PERO INNOVADOR". Pola súa banda, o conselleiro destacou a relevancia da campaña como a primeira desde que se declarou a pandemia e como "primeiro paso" no proceso de recuperación do turismo. Quere, dixo, "chegar ao corazón das persoas da contorna máis próxima" e pór o foco nos "valores" que caracterizan aos galegos.

Román Rodríguez trasladou o apoio do Goberno galego ao sector, do que afirmou que está seguro de que estará "á altura" e que ten "os pés no chan e son sensatos, pero tamén arriscados e innovadores".