Feijóo se despide del Parlamento: "Desde estas bancadas fun feliz"

Alberto Núñez Feijóo protagonizó este miércoles su última, o la "derraeira" en sus propias palabras, sesión de control como presidente de la Xunta, que sirvió como balance de sus trece años de Gobierno y a su vez como despedida de la Cámara, a la espera de una renuncia oficial que será "esta semana", aunque sin concretar el día.

"Desde estas bancadas fun feliz", reconoció el presidente en el cierre de su intervención. "Fun feliz e levo con orgullo a miña condición de galego alá onde estea e podo asegurar que servín os galegos e seguirei servíndooos alá ou acolá", apuntó en referencia a sus nuevas responsabilidades como líder nacional del PP en Madrid. "Todos os que estamos aquí, eu o último e o primeiro, seguirei servindo a terra nai", añadió en una emotiva despedida.

Antes, Feijóo había expresado su "recoñecemento" a todos los diputados con los que trabajó en estos años y de forma particular a los 17 portavoces de la oposición a los que se enfrentó en este tiempo. Entre ellos, tuvo un reconocimiento especial para los socialistas Leiceaga y Méndez Romeu y el nacionalista Francisco Jorquera.

"Estoulle moi agradecido á oposición e ao Goberno", dijo Feijóo, que también reconoció el trabajo de su propio grupo. "Este grupo parlamentario que saíu directametne das urnas, a democracia limpa, na que creo, a dos votos, a da soberanía do pobo", argumentó. Y extendió su gratitud "especial e infinita" a Galicia, "polo cariño que sempre recibín de todos os galegos, sen excepción. "Se estiven aquí durante 13 anos e porque os galegos confiaron en nós e en min".

A modo de balance, pidió "desculpas" por todos los errores cometidos, "que seguro que foron máis dos que me gustaría"; y también se disculpó por cualquier expresióñn que no gustara u ofendiera. "Non espero desculpas sobre as que usaron sobre min, están no diario de sesións", ironizó. Y también reivindicó sus aciertos de gestión. "Non xa os meus ou os do meu grupo, senón so de Galicia, os da sociedade galega que demostraron na crise financeira, na pandemia...".

"Pido a todos os deputados que o único compromiso que teñan sexan sempre os intereses de Galicia", concluyó.