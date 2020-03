Feijóo no desea "aplazar" las elecciones, pero apela al escenario actual

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que en su deseo lógicamente no está el "aplazar" las elecciones autonómicas del 5 de abril, pero ha señalado como algo "evidente" que las autoridades sanitarias "irán diciendo qué es lo mejor".

En declaraciones a los periodistas con motivo de un desayuno en Ferrol a modo de balance de sus once años al frente del Gobierno, ha admitido, un día después de decir a los medios de comunicación que sería coherente sopesar un aplazamiento de los comicios, que no "hay antecedentes en España" y que la "normativa no prevé esos supuestos".

Por ahora, "estamos trabajando con el horizonte de cuando estaban convocadas", ha remarcado.

El representante autonómico ha señalado por tanto que no "hay más novedades" y ha agregado que en "el caso de que en próximas semanas tengamos situaciones de extrema preocupación o preocupación adicional lo iremos comentando".

Por lo pronto, ha abogado por preservar la "salud pública de todos los ciudadanos" y ha incidido en que en Galicia el coronavirus presenta "porcentajes por debajo de la media", con 39 casos confirmados ahora mismo.