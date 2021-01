El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que la Xunta "ya abonó el 70% de las ayudas concedidas a los sectores y colectivos más afectados" por el covid-19, por valor de 150 millones de euros. Con el foco en la hostelería y en la línea de la propuesta de plan conjunto que salió de la reunión de la pasada jornada, ha insistido también en que, si bien, el compromiso de la Xunta está garantizado, "todas" las administraciones deben implicarse.

En un análisis general, al término del Consello de la Xunta, el presidente ha advertido que, de los más de 370 millones de euros habilitados para paliar tanto los efectos sociales como económicos del covid, "están concedidos ya 2 de cada 3 euros, exactamente 216,6 millones de euros".

Tras aseverar que el tiempo medio entre la publicación y la resolución de las ayudas fue de 89 días, el presidente de la Xunta incidió en que "se están tramitando de forma récord". "Nunca las órdenes de subvención, de ayuda incondicionada y a fondo perdido se tramitaron con tanta celeridad", ha reivindicado.

Más al detalle, Feijóo explicó que en total se prevén 157.500 beneficiarios a través de 156 líneas de apoyo. Entre otras iniciativas, se trata de 209 millones para actuaciones de sostenimiento de empleo, dinamización económica y apoyo a autónomos y pymes a través de la Vicepresidencia Segunda; casi 9 millones para minimizar el impacto económico y social del covid en alquileres, y 35,7 millones de euros para un plan de choque para el sector turístico.

Pero sobre todo, Feijóo ha hecho hincapié en el apoyo a la hostelería y ha reiterado que del Plan de rescate, dotado con 86,2 millones de euros, ya están pagados 65 millones de euros para inyectar liquidez a estos negocios. "Ya se pagaron cerca del 80% de las solicitudes recibidas, de las que alrededor de 15.000 pertenecen al sector de la hostelería", ha detallado.

IMPUESTOS. Feijóo ha reconocido que hay casos en el sector en los que se ve vetado el acceso a estas ayudas porque no están al día en el pago de impuestos y ha añadido que, aunque la Xunta puede "estar de acuerdo" en que se puede caer "en la pescadilla que se muerde la cola" porque "si no se les paga nunca van a poder estar al día", hay que cumplir la legislación.

También ha remarcado que, pese a todo, "el 70%" de las ayudas a la hostelería se pagaron "antes de acabar el plazo de presentación de las solicitudes y ha añadido que, en el caso concreto de Santiago –donde esta semana hubo una protesta de representantes del sector frente a su residencia oficial en Monte Pío–, cobraron "más de 500 establecimientos hosteleros".

GOBIERNO Y AYUNTAMIENTOS, EN EL PUNTO DE MIRA. Pero el presidente gallego también ha recalcado que la Xunta ha sido la "única" administración en habilitar ayudas directas para hosteleros y ha hecho un llamamiento, con la vista puesta en el Gobierno central, a que se tramiten y se paguen todos los Erte.

Y también se ha remitido al "pacto" alcanzado en la pasada jornada con el sector para el impulso de un nuevo paquete de ayudas que su Ejecutivo, ha dicho, va a empezar a diseñar.

"Pero nos parece que debemos de trabajar todos juntos. Algunos dando dinero, como la Xunta de Galicia, y otros no cobrando impuestos. El impuesto de la basura, el impuesto del agua, el IBI, el IAE, el impuesto de terrazas no me parece razonable que se pasen al cobro a todo un sector como el hostelero", ha esgrimido, también con el foco en los ayuntamientos.

Feijóo ha recordado en el fondo planteado en la reunión que tuvieron en la pasada jornada representantes de la Xunta y de la hostelería. Este fondo de cooperación covid-19 se destinaría al pago de ayudas por los perjuicios causados por la pandemia a este tipo de establecimientos. La propuesta incluye también el peso concreto de las tres administraciones en su financiación, con un 50% a cargo del Gobierno gallego, un 30% de la mano de las diputaciones y un 20% por parte de los municipios.

Sin embargo, este mismo jueves, representantes de administraciones locales han manifestado sus reticencias. "No nos convocaron a la reunión y no teníamos ninguna noticia al respecto", trasladan a Europa Press desde la Federación Galega de Municipios e Provincias, que recuerdan que los ayuntamientos ya llevan prestando ayudas "en la medida de sus posibilidades desde el confinamiento".