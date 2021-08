El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defiende que, aunque "no es posible" en este momento con la ley española y en un contexto marcado por la pandemia de la covid-19, la vacunación debería ser "obligatoria" en determinados supuestos y apunta a los trabajadores sanitarios y a quienes se ocupan del cuidado de mayores o de otras personas vulnerables.



"¿Cuál es mi opinión? En determinados supuestos en los que el trabajo de una persona tiene relación directa con personas vulnerables, con enfermos, creo que debería prevalecer la salud pública general ante el hecho individual de la decisión o no de vacunarse", ha defendido, en una entrevista concedida a Europa Press, que será emitida de forma completa el próximo fin de semana.



"De la misma forma que es obligatorio ponerse un cinturón de seguridad en un coche o tener permiso de circulación especial para un vehículo de gran tonelaje, creo que para ejercer la sanidad o el cuidado de mayores es necesario una vacunación obligatoria", ha continuado su reflexión, pocos días después de que un acuerdo con el Gobierno diese pie a que este retirase el recurso de inconstitucionalidad que había presentado contra la reforma de la ley gallega de salud.



La principal discrepancia, precisamente, se centraba en el apartado de vacunación, aunque la Xunta siempre defendió que no fijaba su obligatoriedad. Aún así, después de que el Tribunal Constitucional (TC) levantase la suspensión del resto de preceptos recurridos, en la negociación bilateral fue posible un acuerdo por el que el Ejecutivo gallego accedió a aclarar el carácter voluntario de la vacunación con una disposición adicional que puso fin a la batalla judicial.



En esta coyuntura, preguntado acerca de si considera que se debería legislar la vacunación obligatoria a nivel estatal, el presidente gallego ha sido tajante: su "opinión personal" es que "sí", en los supuestos de quienes trabajan en la sanidad y el cuidado de colectivos vulnerables.



"En esos casos, la ley debe preservar el interés general y señalar la necesidad, para poder ejercer la profesión, de la obligación de vacunarse. En el caso de que una persona para la que la vacuna esté señalada como obligatoria para ejercer ese trabajo insista en no hacerlo, es evidente que estaríamos en un conflicto de intereses. *Y qué prevalece ante ese conflicto de intereses? La salud pública", ha zanjado.

Sostiene que la ley general de sanidad y el marco gallego avalan pedir certificado covid en hostelería "sin amparo judicial previo"





NEGATIVA "CONTUMAZ" A LEGISLAR Y CERTIFICADO COVID. En su conversación con Europa Press, Feijóo ha reconocido que una de las "grandes preguntas" que hay sobre la mesa en este escenario de la covid-19, cuyas "incertidumbres" futuras le preocupan, es si debe ser o no obligatorio vacunarse, pero más allá de ello ha afeado que el Gobierno central haya protagonizado una negativa "contumaz" a legislar cualquier aspecto.

El presidente gallego ha recordado que hubo pronunciamientos en ese sentido tanto por parte del Consejo de Estado como del TC, pero, a su juicio, el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "no ha estado bien asesorado en este asunto", lo que ha conducido a una "judicialización de la pandemia" que se tradujo en decisiones "contradictorias" entre distintos tribunales del Estado a veces ante supuestos "similares".



También ha lamentado que no se unificasen posturas, por ejemplo, en la cumbre de presidentes de Salamanca, en torno a cuestiones como el uso del certificado covid y, preguntado sobre decisiones como la de Andalucía, que ha dado marcha atrás y ha decidido pedir aval judicial antes de pedir este documento para acceder a la hostelería, defiende mantener la medida en Galicia y no tiene dudas jurídicas.



"Nosotros hemos consultado con la Asesoría Xurídica y entendemos que la ley general de sanidad y, además, la ley de pandemias gallega, posibilitan que adoptemos esa decisión sin un amparo judicial previo", ha sentenciado, antes de resaltar, además, que es una "buena" vía para el sector hostelero.

No en vano, reiteradamente ha defendido que pedir una PCR negativa, el certificado de vacunación o el de haber pasado la enfermedad, es la única alternativa para mantener los locales abiertos en los municipios en los que la incidencia de la covid-19 es muy elevada.



INMUNIDAD EN LOS MÁS JÓVENES. Y en el ámbito del proceso de inmunización frente a la covid-19, mientras se avanza en la franja de edad de 29 hacia abajo, se impulsan repescas y, en paralelo, se activan autocitas para agilizar la vacunación de gallegos de entre 16 y 22 años, colectivo con un índice de contagios elevado, el Gobierno gallego ya tiene también algunos cálculos con respecto a que sucederá con los más jóvenes a principios de curso.



Así, sobre si los escolares podrán empezar el curso vacunados y si esto afectará a una relajación de los protocolos de medidas de seguridad, Feijóo se ha mostrado cauto y, aunque ha remarcado que el nivel de avance hacia edades inferiores dependerá de las vacunas que reciba Galicia, ha anticipado que en otoño sí habrá estudiantes de instituto ya vacunados.



"¿Qué pensamos que en octubre podríamos tener a la mayoría de población vacunada con una o dos dosis de 14 o 15 años para arriba? Sí, es lo que pensamos", ha revelado el presidente gallego, quien, en todo caso, no se atreve a augurar una fecha para que se pueda dar por hecho que en Galicia hay inmunidad de rebaño (y que ahora, recuerda, los expertos elevan ya "a un 90 o 95% de inmunizados).



Todo, insiste, va a depender de las vacunas. De hecho, con respecto a su reflexión por edades, ha incidido en que si hay más dosis y en agosto "empiezan a llegar" las vacunas de Pfizer comprometidas por Sánchez las previsiones podrían empezar a mejorar y "moverse algunas semanas".



En todo caso, tras criticar que fue "un error, una precipitación y una frivolidad" que el Gobierno hablase "de una inmunidad en el 70%" de vacunados, ha concluido con una apelación a la prudencia, sobre todo con el foco en los más jóvenes. "Los médicos nos hablan de la enorme intensidad de la delta y de que nadie puede asegurar que en las próximas semanas no haya variantes aún más agresivas y contagiosas", ha dicho.