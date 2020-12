Feijóo defiende que el protocolo no le obliga a guardar cuarentena

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que el protocolo sanitario no le obliga a guardar cuarentena después de haber sido sometido a una prueba PCR, al igual que el resto de miembros de su gobierno que acudieron y asistentes a un acto del PP en A Coruña el pasado viernes en el que participó también el líder nacional del partido, Pablo Casado.

El pasado lunes, el propio mandatario autonómico confirmó, a preguntas de los medios, que había sido sometido a la prueba y que dio negativo y, al igual que confirmó este miércoles en la sesión de control al Gobierno a preguntas del secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, insistió en que no tenía que guardar cuarentena porque no era "contacto estrecho" de la persona que dio positivo, la conselleira de Mar, Rosa Quintana.

Precisamente sobre esta cuestión puso el foco Caballero, quien, además de exhibir una foto del presidente con Casado paseando y sin mascarilla en ese acto, pidió a Feijóo que aclarase lo siguiente: "si no era contacto estrecho" por qué se cribó a todos los asistentes, pese a que no ser lo que recoge el protocolo, y si sí lo era, por qué entonces "no" guardaba la cuarentena establecida (está fijada en diez días).

En su respuesta en la sesión de control, la última de este periodo de sesiones, Feijóo, contestó aduciendo que no era "contacto estrecho" y acusando a Caballero de no diferenciar entre "contacto y contacto estrecho". "Es una diferencia sustancial", le dijo, y aseguró que si un diputado da positivo "lo lógico es hacer una PCR a todos, pero no cuarentenarlos a todos".

Además, afirmó contar con un dossier "lleno de fotos sin mascarilla" de los líderes de la oposición, pero dijo que "no lo iba a utilizar" en la discusión política. Ante el revuelo en la oposición instándole a que lo hiciese, Feijóo se ratificó en que no las iba a mostrar, porque no era la cuestión que se estaba abordando en el hemiciclo.

CONTACTO ESTRECHO. "Repase los protocolos para distinguir entre un contacto y un contacto estrecho. Hay una diferencia sustancial: si un diputado de esta cámara da positivo en una PCR, lo lógico es hacer otra PCR al resto de los diputados, pero no cuarentenarlos a todos. Si por el contrario, da positivo la persona que tiene usted al lado, lo lógico es hacerle una PCR a usted y, aunque sea negativa, cuarentenarlo. Pero si usted estuvo toda la sesión parlamentaria con mascarilla, lo lógico es no cuarentenarlo. Ese es el protocolo que parece desconocer", ha manifestado el presidente autonómico.

En este sentido, continuó asegurando que Caballero "desconoce prácticamente todo en relación a la pandemia", por lo que dijo que no le "sorprende". "Estoy aquí lleno de fotografías que me pasa el gabinete, de los líderes del BNG y PSdeG sin mascarilla en los actos públicos, no las voy a utilizar, porque de esto no va el tema".

"¿Qué quiere, que las enseñe a la Cámara? Pero por favor, si a usted le da igual. Hasta niega las realidades gráficas que a usted le inmortalizan?", sentenció, ante los murmullos de la oposición, el mandatario autonómico, quien optó por no mostrar las fotos que afirmó portar.

ROSA QUINTANA. En su explicación, Feijóo manifestó que "un miembro del Gobierno", en referencia a Rosa Quintana, "viajó a Bruselas para un Consejo de Ministros y, posteriormente, como viajero que volvió a Galicia, se hizo una PCR". "Ese miembro del Gobierno, asistió a un acto sin PCR todavía diagnosticada, y cuando tuvo el resultado de la PCR, automáticamente llamamos a los periodistas, a los gráficos y a todas las personas que participaron en un acto que cumplieron toda la normativa y les hicimos una PCR", narró.

Fuentes de la Xunta puntualizaron, posteriormente, que la conselleira acudió al acto sin haberse hecho la prueba y que se la hizo después al tener conocimiento de que un contacto estrecho había dado positivo en una prueba de este tipo.

En su respuesta a Caballero, Feijóo ironizó con si Caballero pretendía que guardase cuarentena para "no responder" a las preguntas del Parlamento y rechazó "lecciones" del PSdeG sobre guardar este tiempo de precaución cuando –dijo– el presidente del Gobierno y el vicepresidente, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, "con PCR positiva familiar no se cuarentenaron", en referencia a principios de la primera ola de la pandemia.

El protocolo del Ministerio de Sanidad, en su última actualización a 18 de diciembre, determina que "contacto estrecho" es aquella persona que "haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de dos metros y durante un tiempo total acumulado de 15 minutos en 24 horas". Para estas personas, el protocolo recoge la realización de las pruebas para detectar positivos, en el marco del rastreo de los casos.

"IMPRUDENCIA". En este escenario, Gonzalo Caballero calificó de "acto de imprudencia" el del PP del pasado viernes y se preguntó si "abrazó al líder del PP para celebrar la oposición de la caverna a la aprobación de la Ley de la eutanasia", algo que tachó de "imprudencia" y que le obligó a "disculparse" en días pasados. Pero, añadió, "existió un paseo sin mascarillas por mucho que los gabinetes trataron de evitar (la imagen), existió", ha remarcado, exhibiendo la fotografía.

Caballero ha admitido que "todo el mundo puede cometer una imprudencia", pero que el "mayor nivel de solvencia y exigencia" tiene que darse en el presidente de la Xunta.

Así, tras desear "una pronta recuperación" a la conselleira de Mar, preguntó "si hubo riesgo, cuál es la cuarentena y protocolo" que se cumplió, ya que el presidente "estaba 48 horas después en sede parlamentaria". Y "si no hubo riesgo, por qué se hizo un cribado masivo a todos los asistentes", se preguntó, aludiendo a que Galicia "está a la cola en la búsqueda del virus".

A principios de este periodo de sesiones, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, tuvo que guardar cuarentena por contacto estrecho de un positivo, al igual que la conselleira de Medio Ambiente, por haber mantenido contacto con la diputada del PP Marisol Díaz Mouteira, que había dado positivo. Con todo, según las fuentes consultadas, el positivo de esta diputada no obligó a guardar este periodo domiciliario a ningún compañero de grupo.

Además, otros diputados han tenido que guardar cuarentenas y optaron por delegar su voto (Lupe Murillo –PP–, Marina Ortega –PSdeG– y Daniel Pérez López –BNG–) –una posibilidad gracias a una reforma parlamentaria que se hizo este año–. Sin embargo, no ha trascendido ningún cribado de los integrantes del hemiciclo, en donde tras las medidas más duras de restricción en la capital gallega, se decidió limitar la presencia de parlamentarios durante los plenos.