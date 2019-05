Feijóo prefiere que el PP aplique con Vox el modelo andaluz y dice que no le gusta ese partido

El presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, apostó por que si el PP necesita el concurso de Vox para alcanzar alcaldías o presidencias él se inclinaría por aplicar el modelo de Andalucía, donde el partido que lidera Santiago Abascal no forma parte del Gobierno.

A preguntas de los medios este miércoles en la rueda de prensa posterior a la reunión de su Ejecutivo, el mandatario autonómico ensalzó el "modelo andaluz" con el que el popular Juan Manuel Moreno alcanzó la presidencia de la Junta. Para Feijóo, ese debe ser el ejemplo a seguir. "El acuerdo (andaluz) es homologable a cualquier país europeo. Estamos orgullosos de ese acuerdo", dijo, aunque reconoce que los pactos deben ser evaluados de manera individual por las características propias de cada territorio e institución.

"A mí no me gusta ese partido (Vox), como a los gallegos", espetó Feijóo tras apuntar que el PPdeG no tiene la necesidad de alcanzar acuerdos con esa formación porque Vox no logró entrar en ninguna corporación local de Galicia. "Los gallegos enviaron un mensaje de que no les gusta ese partido. A mí tampoco me gusta", incidió.

En este sentido, remarcó que el acuerdo alcanzado en Andalucía entre PP, Ciudadanos y Vox para facilitar la investidura de Moreno sin que los últimos entrasen en el gobierno debe ser el modelo a seguir por los populares a la hora de afrontar los pactos postelectorales en aquellas instituciones donde precisen de los apoyos del partido de Abascal.

RESULTADOS. Pactos aparte, el líder de los populares gallegos aseguró que las elecciones del pasado domingo señalan que el PP está en "el camino correcto" tras mejorar "seis puntos" en votos respecto al mes pasado, cuando la formación que encabeza Pablo Casado obtuvo sus peores resultados históricos en unas generales.

"El PP ha obtenido mejores resultados en las municipales que en las generales. Pero el objetivo no es tener mejor resultados, es ganar; y no lo hemos hecho en muchos sitios", incidió Feijóo. Con todo, cree que el partido está "remontando poco a poco" y se encuentra en el "camino correcto" para conseguir, a través de "ensanchar" el partido, que "esos 10 millones de personas voten a la casa común del centro derecha".

A partir de ahí, y después de la publicación en varios medios de supuestas discrepancias entre Feijóo y otros barones con Casado, restó importancia a si la dirección ha dado un "giro" a posturas más moderadas tras el mal resultado cosechado en las generales. "No creo que debamos discutir si es un giro o no. Se le puede llamar giro o como se quiera, pero lo que ha habido es una reacción, hemos recuperado seis puntos", apuntó el mandatario autonómico.

El líder del PPdeG reivindica los resultados gallegos

Con el foco en Galicia, y desde el Parlamento, Alberto Núñez Feijóo reivindicó los resultados alcanzados por su formación en la comunidad en las últimas citas electorales y subrayó ante la oposición en la Cámara autonómica que los votantes "distinguen" entre comicios.



"El PP en Galicia fue el que menos bajó del todo el PP de España y el PP de Galicia, en las elecciones generales, fue el que obtuvo el mejor resultado de todo el PP en España", subrayó durante la sesión de control de este miércoles y en respuesta a una pregunta del portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, a quien trasladó que los socialistas "perdieron" las locales en Galicia.



En su discurso, Feijóo instó a los socialistas a "no subestimar" a los gallegos. "Saben perfectamente distinguir cómo votan, a quién votan y de qué se trata. Por eso, no subestime la inteligencia de los gallegos y deje que elijan al presidente de la Xunta en el próximo año 2020", apuntó.



Enfrente, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, consideró que los resultados de los comicios dejan un "mensaje diáfano" para el PP, que "perdió 200.000 votos y la hegemonía política en las generales". "Perdió las elecciones europeas con rotundidad y se dejó en el camino municipal concejales y alcaldes", apuntó el socialista, que instó al presidente a "recapacitar" y "corregir" sus políticas.



Además, el portavoz parlamentario del PSdeG se refirió a las "diferencias" que, en su opinión, existen entre las dirección del PP en Madrid y Feijóo. Y también lo hizo Luís Villares (En Marea) se preguntó "quién manda en el PP". "¿La extrema derecha o la extrema precariedad de Feijóo?", dijo.



Tras ello y durante un debate en el que Ana Pontón (BNG) denunció la "falta" de política social y de vivienda del Ejecutivo de Feijóo, la nacionalista trasladó al presidente que "hay medidas que se pueden impulsar pero, para eso, tiene que tener la cabeza en Galicia y no en salvar los muebles del PP después de los sucesivos descalabros electorales".