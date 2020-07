Feijóo defiende un PP "centrado y templado" para que el populismo quede fuera del Congreso

El presidente electo de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que con un PP "centrado" y "templado" el populismo puede quedar fuera del Congreso de los Diputados como, según ha dicho, ha ocurrido en Galicia en las pasadas elecciones del 12 de julio. A su entender, el Partido Popular es un "partido de Estado", tiene "un gran futuro" y tiene que seguir ese camino.

En declaraciones a los periodistas, antes del Comité Ejecutivo Nacional del PP, ha asegurado que "el modelo del PP de Galicia ha funcionado claramente en Galicia" y ha agregado que el Partido Popular tiene que ser un "partido de Estado" como lo ha sido "siempre".

Nosotros no vamos a cambiar nuestros principios por las modas, que pueden durar unos meses e incluso unos años", ha enfatizado.

En este punto, ha señalado que el PP no es un partido "frívolo" sino "un partido de Estado y alternativa" y ha subrayado que en las elecciones ha quedado "claro" que "cuando se le habla a la gente así de claro el populismo no entra, no entra el populismo de extrema izquierda ni el populismo de extrtema derecha".

"El PP tiene un gran futuro y si seguimos insistiendo en nuestros principios, siendo un partido centrado, un partido templado y un partido que es capaz de aglutinar a diez millones de españoles es el mejor servicio que le podemos hacer a España y a los españoles", ha aseverado el presidente electo de la Xunta de Galicia.

RECOMPOSICIÓN DEL CENTRO-DERECHA

Tras destacar que el populsimo "ha salido del Parlamento gallego", ha recalcado que él "no se resigna a ver cómo sale del Congreso de los Diputados en las siguientes elecciones y cómo una vez más se recompone el centro-derecha en España, que es la única alternativa" que, a su juicio, "hay al socialismo y al populismo que están ahora instalados en el Gobierno" y al "independentismo que es su socio de legislatura".

Feijóo ha hecho hincapié en que estas elecciones les "reconcilian" con los principios y "deja atrás el populismo de un lado y del otro", después de que ni Vox ni Podemos cuenten con representación en el Parlamento gallego. Según ha dicho, vuelven a tener un Parlamento "viable", con tres grupos políticos, después de que los ciudadanos hayan dicho "no a la política frívola, del tuit y populista de los dos extremos".

Feijóo ha admitido que han sido unas elecciones "muy difíciles" por la pandemia, "sin mítines masivos" y sin que el PP haya podido "desplegar su capacidad de convocatoria". Dicho esto, ha agradecido a los gallegos "su compromiso con las urnas" y que hayan ido a votar, a pesar de "los miedos que intentaron algunos partidos políticos inyectar la última semana". "Ha sido un ejemplo de civismo y de compromiso democrático del pueblo de Galicia con sus instituciones de autogobierno", ha manifestado.

Dicho esto, ha agradecido que los gallegos que le hayan dado "el mejor resultado en las cuatro veces que se ha presentado", un "resultado estratosférico" que le llena de "ilusión". También ha agradecido a todo el PP y, en especial a Pablo Casado, por "entender" la "forma de hacer estas elecciones", en la que ha acudido a "hablar de Galicia y comprometerse" con los intereses de la región.

Ante el hecho de que Vox sí que haya logrado un escaño en Álava, Feijóo ha dicho desconocer por qué ha logrado escaño en esa provincia vasca pero ha subrayado que el PP en Euskadi es un partido "admirado y admirable". "Y creo que Carlos Iturgaiz ha hecho todo lo que ha podido, sin duda", ha apostillado, para concluir que no se sirve a España "fragmentando o dividiendo sino uniendo y buscando acuerdos".

Casado defiende que "nadie" tiene que llevar al PP a la "moderación": "Siempre hemos estado en ella"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha defendido, por su parte, que "nadie" tiene que llevar a su partido a la "moderación" porque "siempre" ha estado "en ella".

En su intervención, el líder del PP ha dejado claro la oposición "moderada en el tono y contundente en el contenido" y ha asegurado que su formación "siempre" ha practicado las "recetas" aplicadas por el presidente de la Xunta.

Asimismo, Casado ha pedido no morder "el viejo anzuelo que siempre lanza la izquierda sobre la supuesta crispación". "Solo es la sombra de sus actos, el eco de sus insultos y el reflejo de su propaganda. Ya les tenemos demasiado calados", ha sostenido.