Feijóo defiende su estrategia de vacunación y lamenta la falta de dosis

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este miércoles la estrategia de vacunación de la Xunta, si bien ha reconocido que al igual que en el conjunto de España tiene "carencias" y, entre ellas, "la más destacada, la falta de vacunas".

"Nadie puede dar lo que no tiene, no podemos vacunar sin vacunas", ha afirmado Núñez Feijóo en la sesión de control del Parlamento gallego, en la que ha vuelto a indicar que "todos los mayores de 80 años, salvo alguna excepción" estarán vacunados "entre finales de abril y principios de mayo".

Además, ha asegurado que esta semana Galicia será "la primera" comunidad en expedir un certificado de vacunación y ha instado al secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, a que el Gobierno no recurra esta medida, como ha hecho con la ley de salud aprobada en la Cámara autonómica.

Caballero pide a Feijóo que retire la Lei de Saúde

Gonzalo Caballero ha obviado este tema, si bien en una intervención posterior el diputado socialista Julio Torrado ha asegurado que Andalucía y Castilla y León ya expiden un certificado de vacunación.

El líder de los socialistas gallegos ha cuestionado "el retraso" comparativo de Galicia con otras autonomías en cuanto a la vacunación de este grupo prioritario, "la tercera por la cola" con el "92,5 %" de vacunados.

Según Caballero, hay "17.000" mayores de 80 años que aún no han recibido ninguna dosis, por lo que ha animado al presidente gallego a reconocer las carencias de su plan de vacunación y a "colaborar" y no "confrontar" con el Gobierno.

De este modo ha pedido a Núñez Feijóo que retire la Ley de Salud "anticonstitucional", recurrida por el Gobierno ante el tribunal de garantías, y a pactar un nuevo texto.

"¿Usted es el presidente del Tribunal Constitucional? ¿Sabe lo que va a decidir?", le ha preguntado Núñez Feijóo a Caballero, ante quien ha reivindicado sus "competencias" como presidente autonómico para defender "los intereses de los gallegos".

Núñez Feijóo ha insistido en que todos los mayores de 80 años que han sido "localizados" han sido vacunados, salvo "un 3 por ciento" que rechazaron ser inmunizados y un grupo de grandes dependientes que serán vacunados en los próximos días.

Pontón cifra en 289 millones de euros los fondos que ha dejado de percibir Galicia por la "incapacidade" de Feijóo

Además, ha acusado a Caballero de "mezclar datos", ya que Galicia tiene "más personas inmunizadas que la media de España", tras lo que ha tachado al líder socialista de "diputado inútil" para defender los intereses autonómicos, una idea que posteriormente ha aplicado a la diputada del BNG Ana Pontón.

En la sesión de control, además, quien ha tachado de "incapaz" a Núñez Feijóo ha sido la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que ha asegurado que Galicia ha perdido "centenares de millones" de euros por culpa de la Xunta.

Pontón ha cifrado en 289 millones de euros los fondos que Galicia ha dejado de percibir "por la incapacidad" y la "sumisión" del Gobierno gallego para defender los intereses autonómicos y ha expresado su "temor" a que esta actitud pueda ser "la antesala" de lo que ocurra con la parte de los 72.000 millones de ayudas directas de los fondos europeos Next Generation.

La dirigente nacionalista ha reclamado para Galicia 12.600 millones de euros de estos fondos, si bien ha afirmado que se quedará "lejos de esa cifra" y que la cantidad recibida acabará "en manos de un puñado de multinacionales".

Núñez Feijóo ha afirmado que lleva doce años comportándose de la misma forma ante el Gobierno central de turno, "con lealtad institucional, denuncia de los incumplimientos y negociación si es posible".

"Lealtad no significa sumisión, ni denunciar incumplimientos del Gobierno significa confrontación. PSdeG y BNG consideran que no cumplo mi deber por razones opuestas y eso me hace darme cuenta de que cumplo a rajatabla mis obligaciones como presidente autonómico", ha defendido.

"La historia juzgará quien defiende los intereses de Galicia y quien su ideología y sus intereses orgánicos", ha espetado Núñez Feijóo a la líder del BNG, a quien ha censurado que su visión de la comunidad es "limitada" y le ha recordado que sus propuestas fueron desestimadas por "gran parte" del electorado el 12 de julio pasado en detrimento de las defendidas por el PPdeG, ha concluido.