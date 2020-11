O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, asegurou este xoves que ver a EH Bildu "estar na política de Estado" co seu apoio aos Orzamentos Xerais do Estado provócalle un "calafrío democrático" despois de ver "centenares de asasinatos" de Eta "amparados" polo partido que lidera Arnaldo Otegi.

Nunha entrevista en RNE, recollida por Europa Press, Feijóo insistiu en que, para "calquera demócrata español", a presenza do partido vasco nestas negociacións supón "un shock". "Pódolle asegurar que o grao de sensación de importancia debe ser semellante ao da colega Vara e a outros presidentes do PSOE ou do PP", engadiu.

Feijóo expresouse así despois de que o presidente da Junta de Extremadura, o socialista Guillermo Fernández Vara, recoñecese que ver o papel crave dos de Otegi producíalle unha "sensación moi dolorosa". "É un "fracaso como país por non ser capaces de que sexan irrelevantes", apuntou.

Para o presidente galego, ver que unha formación entre a que se contan "deputados con delitos de asasinatos de forma directa ou indirecta no Parlamento vasco" é unha mala noticia. "Non podemos entender esa formulación de que Bildu veña a salvar os PGE, porque nin cren na democracia, nin no Estado, nin na vida nin en España", lamentou.

Nesta liña, Feijóo deixou claro que para os dirixentes aos que lles "importa España" é "non só un sarcasmo, senón unha burla" que EH Bildu, un partido ao que non lle importa o país", estea "a gobernar España".

EVITAR O GOBERNO DE COALICIÓN. Preguntado sobre se o PP debería apoiar ao Executivo para evitar o acordo con Bildu ou cos independentistas cataláns, Feijóo lembrou o momento en que se fraguou o Executivo de coalición entre PSOE e Unidas Podemos, que pillou por sorpresa aos dirixentes populares.

"Se fai hemeroteca algúns representantes do PP que tivemos a oportunidade de facer un comentario dixemos que había que parar a coalición", lembrou, para despois engadir: "Lamentablemente non o conseguimos, e así estamos".

Así, Feijóo tamén se referiu á posición de Cidadáns, que nas últimas horas afastouse do apoio que o partido escenificara para a aprobación das contas públicas. "Eu desde hai tempo non entendo a Ciudadanos, e laméntoo profundamente, porque había unha gran expectativa", recoñeceu.

Neste contexto, o presidente galego ha explicado que se alegrou cando a agora presidenta do partido, Inés Arrimadas, gañou as eleccións catalás de 2017. Con todo, "daquela noite a agora o proxecto de Cidadáns" é, desde o seu punto de vista, "irrecoñecible".

"Hai líderes que seguen mantendo unha coherencia e outros líderes irrecoñecibles. Non llo que buscan e que pretenden. Estar a cuestionar se se vai a aprobar o PGE cando Bildu acaba de dar o seu visto e prace rexeitando claramente a Cs é unha cousa sorprendente", insistiu.

Así, Feijóo referiuse á emenda á Lei Celáa na que se suprimiu unha "liña básica", a que recollía ao castelán como a lingua vehicular en España. "É algo lamentable", aseverou.

O dirixente popular ha incidido en que o sector de Podemos dentro do Executivo que non quere pactar con Cidadáns "está a poñer todos os impedimentos" ao seu alcance "para que" o partido laranxa non firme as contas públicas e para que si o fagan ERC e Bildu.