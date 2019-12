Feijóo, a Baltar: "Non hai solución" para evitar pechar o paritorio de Verín

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurou este xoves que non ten "solución" para evitar o peche do paritorio do Hospital de Verín e argumentou que, á marxe de que o descenso de partos pon en cuestión "a seguridade" pola perda de pericia na práctica clínica, tampouco "hai pediatras", servizo básico para atender aos bebés unha vez que nacen.

Así o trasladou na rolda de prensa posterior ao Consello de la Xunta, onde revelou que a Xunta fixo "un último intento" o pasado mes de xuño ao convocar dúas prazas de pediatría para Verín, que quedaron desertas, do mesmo xeito que ocorreu con outras para outros servizos do centro sanitario. O "problema" das gardas, engadiu, "estaba a solucionarse cun pediatra de Atención Primaria de Verín" e outros "desprazados" desde o Hospital de Ourense.

Nesta conxuntura, reafirmouse na decisión de pechar o paritorio, a pesar das críticas recibidas desde membros do seu partido na provincia, co presidente da Deputación e do PP de Ourense, Manuel Baltar, á fronte. Preguntado acerca de se falou con el, o presidente respondeu que o fixo o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña.

"Non se se con toda a amplitude porque non estaba na conversación", admitiu, antes de insistir en que el demandou os datos completos e ratifícase que "non hai pediatras". Respecto diso e sen citar a Baltar en ningún momento, subliñou que ten "amizade persoal" con "moitísimos alcaldes da zona", pero defendeu que é preciso poñer os criterios médicos "por encima das consideracións partidarias".

AUGURA CAMBIOS DE POSTURA

"Hai boa fe en moitísimas formulacións políticas de todos os partidos, tendencias e sensibilidades. Reitero que teño amizade persoal con moitos alcaldes da zona, que coñezo ben e desde hai moito tempo. Pero lamentablemente non teño solución para este problema, se tivese ou atopase algún día unha solución, deixaría de ser este problema", advertiu.

Consciente do impacto do peche do paritorio, asegurou que "gobernar", en todo caso, é "asumir unha decisión impopular" baseada "en criterios médicos". "Prefiro iso que poñer en risco a vida dunha nai ou dun bebé", proclamou, antes de sinalar que, aínda que está "afeito" a que os asuntos sanitarios "non se miren cun mínimo de obxectividade", sorpréndelle que os políticos se posicionen "contra" pediatras e xinecólogos.

Finalmente, mostrouse convencido de que "se todos tivesen unha información completa, seguro que variarían a súa postura". "Que seguro que é o que pasa cos alcaldes da provincia, que non teñen por que ser especialistas en xestión sanitaria", augurou.