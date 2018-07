O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendeu este martes a actual Constitución que, fai corenta anos, foi "concibida para integrar e non para dividir", e que conta ademais coa "esencia" dos galegos, en tanto que está "impregnada dun constitucionalismo galego".

Núñez Feijóo expresouse deste xeito durante a cerimonia de entrega das Medallas de Galicia, que este ano recaeron na os expresidentes do Tribunal Constitucional de orixe galega, María Emilia Casas Baamonde e Álvaro Rodríguez Bereijo e ao seu actual titular, Juan José González Rivas.

Nun discurso no que o presidente galego comparou en numerosas ocasións a Carta Magna co Pórtico da Gloria recentemente restaurado, asegurou que os galegos non se limitan a asumir a Constitución, senón que traballaron para que fora esta norma a que asumise a súa esencia.

"A Constitución está impregnada tamén dun constitucionalismo galego", incidiu o mandatario autonómico, que lembrou que os galegos defenden a Carta Magna desde diferentes institucións "tanto a nivel nacional como autonómico" porque "defender a Constitución é defender a Autonomía de Galicia".

"Hai que saber onde se está, Galicia está en Galicia, e Galicia sempre estivo en España", apuntou o xefe do Executivo autonómico.

O cumprimento da norma constitucional, explicou Núñez Feijóo, non resta liberdade á Comunidade posto que "a Galicia dos nosos días está a realizar moitos soños, e faino sen sacrificar a súa fraternidade, nin establecer divisións, nin excluír a ninguén".

Para levantar "a patria soñada" que é hoxe Galicia, os seus cidadáns non tiveron que pagar "ningún tributo oneroso en forma de discordia social" porque foron capaces de elaborar un "patriotismo afectivo que non necesita reforzarse con inimizades", apuntou en relación ao conflito catalán que marcou a situación política no Estado, especialmente nos últimos anos.

No paralelismo que o presidente galego utilizou ao longo da súa intervención entre a Constitución e o Pórtico da Catedral Compostelá, considerou que ambos son dous valores que Galicia pretende coidar.

"Sentímonos comprometidos coa súa preservación dinámica porque desexamos que os españois e galegos do futuro gócenas", por iso –dixo– "cando a Constitución se defende en contra diferentes ameazas, está a defenderse a todos os que quixeron, queren e quererán vivir en liberdade".

Núñez Feijóo atopou tamén paralelismo entre a restauración do Pórtico e unha eventual reforma constitucional porque "a rixidez e a solidez non son sinónimos", xa que segundo entende o presidente da Xunta, "para que algo sexa resistente e perdurable necesita da flexibilidade necesaria para ser válido baixo diferentes circunstancias".

As persoas distinguidas coa máxima distinción da comunidade este ano coincidiron en destacar a honra e a gratitude que supuxo para eles o recibir estas medallas.

Álvaro Rodríguez Bereijo, lembrou que dedicou os seus "mellores esforzos" a presidir o Tribunal Constitucional desde o que tentou defender a Constitución e a orde constitucional, que agora están "asediados por acontecementos que todos temos en mente e merecen preocupación", alertou.

A continuación, María Emilia Casas Baamonde, remarcou a incidencia que tivo na súa traxectoria a pertenza a Galicia, "un destino pacífico" que respecta a "vixencia real dos límites que foron pactados por todos e que, ningunha maioría pode traspasar".

"Non hai democracia posible fora da Constitución", remarcou en alusión directa ao "secesionismo catalán", ao cuxos partidarios lembrou a necesidade de cumprir a Carta Magna que conta cun "marco amplo" para dar cabida ás diferentes sensibilidades políticas existentes no Estado.

Finalmente o actual titular do Tribunal, Juan José González Rivas, agradeceu o "respecto" que o Goberno galego "mostra á norma fundamental do Estado" xa que a entrega desta medalla "é un exercicio de apoio á institución" que lle honra presidir, sinalou.

Ao acto non acudiu ningún representante do BNG ou de En Marea

No acto que tivo lugar na Cidade da Cultura destacou a presenza de diversas autoridades como a presidenta do Congreso, Ana Pastor, o xefe do Lexislativo galego, Miguel Santalices, o alcalde da capital galega, Martiño Noriega e o arcebispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio.

Tamén destacou a presenza de numerosos cargos socialistas como o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, o portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga ou a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, pero con todo non acudiron á celebración ningún representante do BNG ou de En Marea.