El presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido de que las comunidades autónomas no tienen herramientas jurídicas para establecer un confinamiento de la población ante un brote de coronavirus y ha pedido una reforma legal para que el Gobierno o las autonomías puedan aplicar ese tipo de medidas.

En una entrevista con la emisora EsRadio este martes, Feijóo ha reprochado que el Gobierno "no hizo caso" a su petición y la de su partido, el PP, para modificar la Ley Orgánica de Salud Pública de manera que, sin tener que declarar el estado de alarma, el propio Ejecutivo o las autonomías puedan decidir sobre la movilidad de las personas ante un riesgo sanitario.

Después de que este lunes el Govern catalán aprobase un decreto ley que permite a la autoridad sanitaria, en caso de una pandemia, imponer restricciones a la actividad o a la movilidad de personas, Feijóo ha señalado que las autonomías no pueden hacer eso.

En estos momentos, las comunidades "no pueden declarar el estado de alarma", y solo pueden "declarar alerta sanitaria" y "actuar en determinadas actividades económicas, pero no afectar a un derecho fundamental como es el de la movilidad".

"DEJARSE DE BROMAS". Por eso, ha reclamado "dejarse de bromas" y hacer una "inmediata modificación" legal para no ver a "presidentes autonómicos que dicen que ellos pueden declarar el estado de alarma" porque no es así, y ha reprochado que esta cuestión en España está "un poco desordenada".

"Hoy por hoy, lamentablemente, no tenemos una herramienta jurídica para gestionar desde el punto de vista legal la situación de pandemia", ha afirmado, tras explicar que para confinar temporalmente los municipios de la comarca lucense de A Mariña, donde se ha registrado un brote de coronavirus, la Xunta tuvo que "pedir autorización al juzgado".

También ha lamentado que no hay los "filtros adecuados" en los aeropuertos y en vías de comunicación internacionales en España y, por ello, "puede entrar cualquiera", por lo que ha pedido "algún mecanismo" para controlar y evitar la propagación de epidemias como la de covid-19.

En su opinión, no se puede pasar de establecer medidas de restricción de movimiento a una apertura "sin arma jurídica adecuada y seguimiento sanitario mínimo", por lo que España "está en una situación de riesgo" y ante "ausencias legales y sanitarias", ha insistido.

ALTERNATIVA POPULAR EN ESPAÑA. Feijóo también ha asegurado este martes que intentará "ayudar" desde Galicia a construir una alternativa del PP en España al Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, pero ha especificado que primero se debe a la comunidad y después al partido.

Así lo ha manifestados en sendas entrevistas en Antena 3 y Cadena Cope, en las que ha considerado que el PP es "la única alternativa" al Gobierno de Sánchez, mientras que ni Vox ni Ciudadanos tienen un papel en este sentido.

Ha considerado que "ni Vox ni Ciudadanos son una alternativa en España" y ha advertido contra el riesgo de dividir el voto entre estos dos partidos, ya que cree que esto beneficiaría a la izquierda, al igual que en Galicia.

"Si dividimos el voto, si tenemos muchos votos sin escaño, votos a Vox y Ciudadanos, y la izquierda y el nacionalismo pueden gobernar", según Feijóo, que ya advirtió en este sentido durante la campaña electoral en Galicia, por lo que ha dicho que "eso lo han visto los gallegos" a la hora de darle una cuarta mayoría absoluta.

Por su parte, ha insistido en que primero está su gestión y "obligación" con los gallegos y después su "aportación" al PP, al igual que hicieron los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, al poner "primero España y después el PP".

"Mi compromiso es Galicia y, por supuesto, ayudar y comprometerme con el partido", ha explicado antes de añadir que el PP va a intentar construir una alternativa "real" al socialismo y Podemos en España y desde la comunidad gallega él va "a ayudarla".

Ha puntualizado que lo hará "gestionando con realidad y verdad los problema que tiene Galicia" pero también "siendo leales" con el Gobierno central como "representantes ordinarios" del Estado en la comunidad y porque "intentar ser útiles a los gallegos es una forma de ser útiles al conjunto de los españoles".

Crítica al Gobierno por no agradecer "de manera contundente" a Inditex la donación de material sanitario

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez-Feijóo, ha criticado este martes al Gobierno por no agradecer "de manera clara y contundente" a Inditex la donación de "toneladas" de material sanitario durante la pandemia de coronavirus.



En la entrevista ofrecida a la Cadena Cope, el presidente gallego ha asegurado que, de no ser por la empresa que dirige Amancio Ortega, España "probablemente estaría en unas condiciones" mucho más "lamentables".



Por eso, ha reconocido sentirse "sorprendido" por no haber escuchado a ningún miembro del Ejecutivo "agradecer a un señor que ha puesto sus cargueros a disposición para que entrasen toneladas de material cuando España no era capaz de traerlas".



"Cada uno tiene sus planteamientos en la vida", ha apuntado Feijóo, que ha reconocido haber "agradecido" a título personal a Ortega la ayuda, porque en Galicia no tuvieron que "decidir nunca a quien" se ponía "o no un respirador o una cama de UCI".



"En una semana triplicamos camas y respiradores. Y una de las claves ha sido Inditex", ha asegurado, para después lamentar que, en España, cuando uno "dona algo" se convierta en una "persona sospechosa". El presidente de Galicia se ha expresado así en referencia a las críticas de Podemos a Amancio Ortega.