El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confiado este sábado en los buenos resultados que su formación cosechará en las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo cuando "podemos empezar a cambiar las cosas".

"Me comprometo a dar todo lo que pueda para que los candidatos de toda España y especialmente en mi tierra tengan un estupendo resultado" porque "no hay que esperar a las generales, podemos empezar a cambiar las cosas en 29 días", ha proclamado el líder del PP en su acto de precampaña en Galicia.

Núñez Feijóo ha prometido volver a Galicia, en la que no se celebran autonómicas, para respaldar al PP gallego y ayudar a los aspirantes a las alcaldías de Galicia, a los que les nota "ganas de ganar".

"Es un placer volver a casa, es una alegría notar cariño e ilusión, es un orgullo sentir toda la fuerza de Galicia en esta carballeira" en un multitudinario acto que demuestra que "estamos en el camino correcto para brindar a Galicia un gran resultado electoral".

El presidente del PP se ha dado un baño de masas en su vuelta a Galicia en el marco de esta romería popular, en O Pino (A Coruña), que ha congregado a 4.800 personas que han acudido a esta área recreativa en la que han degustado el habitual menú de pulpo y carne ao caldeiro.

Todo ello en un acto amenizado por una orquesta a modo de verbena con un variado hilo musical con canciones que han sorprendido al público y que han ido desde Julio Iglesias a Raphael y Shakira.

Como Feijóo, el mandatario autonómico, Alfonso Rueda, también ha "presumido" de un partido que a su juicio en Galicia está en "un magnífico momento". Con él al frente, se ha intentado "hacer este año un trabajo potente como el que realizaba Núñez Feijóo cuando lideraba el partido en Galicia".

Para Rueda se ha demostrado que el PPdeG somos "un partido sin personalismos, somos un equipo, un grupo de gente que le quiere a Galicia" y que se dejará la piel para alzarse con el mayor número de alcaldías en la comunidad.

El también presidente de la Xunta ha criticado las visitas de los miembros del Gobierno a Galicia ya que, por ejemplo, "ayer estuvo aquí Pedro Sánchez predicando pero no avisó a nadie" del Ejecutivo gallego para participar en el acto oficial relacionado con Salvamento que protagonizó en Galicia.

Según el mandatario gallego, no invitó a representantes de la Xunta porque no tiene nada que ofrecer a los gallegos y no puede ofrecer certezas sobre cuestiones importantes para los ciudadanos de Galicia como la llegada de los fondos Next Generation o el Ave.

Ha pedido Rueda a los ciudadanos que tengan en cuenta esta realidad cuando acudan a las urnas el próximo 28 de mayo ya que "votar a un candidato del PSOE en municipales es votar a Sánchez, tenemos que repetirlo muchas veces".

El presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, ha agradecido el respaldo de los asistentes al acto, ya que con su ilusión por participar en esta romería demuestran que la formación "atraviesa un buen momento y eso se nota" aunque, consideró, "a nosotros siempre se nos exige más que al resto".

Por ello, el dirigente del PP coruñés ha confiado en que el partido obtenga un buen resultado en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo porque cuentan con los "mejores candidatos" y también con "grandes referentes" como, ha dicho, Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijóo.

El dirigente popular también se ha dirigido a Núñez Feijóo y ha asegurado que en la próxima romería de O Pino "va a estar con nosotros el próximo presidente de España", aunque le ha hecho una petición: "No vengas en Falcon" o "te vamos a criticar".



"Hemos salvado al PSOE de la mayor chapuza legislativa de la historia"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este sábado que los miembros del Gobierno central debería estar agradecidos a los populares por "salvarles de la mayor chapuza legislativa" que fue la ley del solo sí es sí.

En su intervención en la romería, Nuñez Feijóo ha vuelto a referirse a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual y ha reiterado que pese a que el PP ha enmendado el error del Gobierno "España no olvidará nunca" los efectos de esta norma que ha puesto a centenares de "delincuentes" en las calles.

Núñez Feijóo ha asegurado que Sánchez debería dejar de insultar al PP porque "le hemos salvado de la mayor chapuza legislativa de la historia" demostrando que los populares están del lado de las mujeres sin necesidad de enarbolarse en el "feminismo de cartón" que representan PSOE y Podemos.