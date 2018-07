Feijóo cree que las dos candidaturas ganadoras "deben hablar entre sí"

El presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, dijo este jueves que los dos candidatos que resulten vencedores en las elecciones primarias que hoy celebra el Partido Popular "deben hablar entre sí" y tratar de conformar una única candidatura para el Congreso Nacional que se celebra los días 21 y 22 de este mes de julio.



"Una vez que se conozcan las candidaturas creo que deben hablar entre sí, sobre todo si son con unos resultados muy similares", afirmó Feijóo en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.



"No se trata de ver quién gana sino de ver cómo se pone en marcha y con impulso el Partido Popular, que es el primer partido de España, en votos, en escaños en el Congreso y con mayoría absoluta en el Senado", indicó.



Apuntó que hasta donde él sabe las votaciones en la jornada de este jueves de las primarias del PP se están desarrollando "con normalidad, por lo menos en Galicia", y dijo que ejercerá esta tarde el derecho a voto en Vigo aunque no desveló a quién.



"Lo importante es que la gente vaya a votar", opinó el presidente gallego, y expresó su confianza en que las dos candidaturas que resulten vencedoras en el día de hoy "sean las mejores para el partido".



Sobre la decisión del expresidente del PP Mariano Rajoy de no participar en la jornada electoral, señaló que ha llevado su anuncio en este sentido "hasta el estricto término de no tomar posición y renunciar a su derecho a apoyar a uno de los siete candidatos".



"Ha mantenido su guión, en el sentido más estricto de su propia propuesta", dijo Feijóo.