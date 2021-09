Feijóo cre que o expediente da UE pola AP-9 xustifica que "Galicia debe xestionala"

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, volveuse a pronunciar este venres á mantenta do expediente aberto pola UE polas prórrogas da concesión da autoestrada AP-9 e concluíu que o ocorrido ratifica que Galicia debe xestionar" esta vía de vertebración da comunidade. En todo caso, mostrouse pouco "optimista" sobre que este expediente poida ter un impacto económico en Galicia.

Feijóo apuntou que o que coñece é que se estudan as "decisións das prórrogas" da autoestrada. En concreto, segundo figura na información comunitaria, o Executivo europeo considera que a última ampliación da concesión da AP-9, que estenderá as peaxes até 2048, non se fixo de acordo á lexislación europea e espera que as autoridades españolas saquen a renovación da AP-9 a concurso público, o que debería facerse ao acabar a vixencia da concesión, en lugar de prorrogarse.

"TRANSFERENCIA". O presidente autonómico concluíu que esta situación "vén a xustificar a solicitude do Parlamento e do Goberno galego "da transferencia da autoestrada a Galicia, para que sexa o goberno democrático de Galicia o que tome conta da autoestrada, que é a columna vertebral dos galegos, os que a usan e a pagan".

O BNG PIDE UNHA AP-9 LIBRE DE PEAXES. O Bloque Nacionalista Galego avanzou que levará ao Congreso unha serie de iniciativas co obxectivo de "suspender a concesión" da AP-9 a Audasa, despois de que a UE declarase ilegais as súas sucesivas prórrogas até 2048 e decidise emprender accións xurídicas. O obxectivo é que a autoestrada pase a estar "libre de peaxes".

Así o explicou o deputado do Bloque na Cámara Baixa, Néstor Rego, quen nunha rolda de prensa celebrada este venres no Parlamento galego tachou de "absolutamente escandaloso e coñecido" o que determinou esta semana a UE pola forma coas que se outorgaron as prórrogas.

"Houbo actuacións que discriminaron ao noso país", subliñou, á vez que lembrou como outras infraestruturas da mesma xeración da AP-9 finalizaron as súas concesións e estas "non foron prorrogadas".

No caso da Autoestrada do Atlántico, Rego cargou tanto contra a prórroga de 10 anos aprobada polo Goberno de Felipe González como contra a de 25 anos que acordou José María Aznar. De non producirse estas operacións, a concesión "acabaría en 2013", recalcou o deputado nacionalista.

O PSdeG DEFENDE A "REBAIXA HISTÓRICA. Pola súa banada, o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, replicoulle ao presidente da Xunta que "foi o Partido Popular o que privatizou Audasa" e lle deu "25 anos máis de concesión" da Autoestrada do Atlántico.

"O goberno de Aznar en 2003 decidiu privatizar Audasa e pola en mans de empresas e privadas e, ademais, conceder unha prórroga da concesión até 2048", sostivo Gonzalo Caballero, que asegurou que se tratou de "un gran sablazo aos galegos". "Se non fose por iso, os galegos estariamos a piques de circular pola AP-9 sen ningún tipo de custo", lamentou.

Así mesmo, "fronte a un PP que privatizou Audasa e lle deu 25 anos máis de concesión", o secretario xeral do PSdeG destacou que os socialistas traballaron para "conseguir unha rebaixa histórica das peaxes" e seguen "comprometidos" para conseguir a mellor xestión.