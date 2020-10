Feijóo convida a Von der Leyen a Galicia para que vexa a "calidade" da rehabilitación da Catedral

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, convidou este luns á presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a visitar Galicia durante o próximo Ano Santo 2021. Fíxoo durante a XXIII Conferencia de Presidentes, na que participaron todos os líderes autonómicos e, ademais de Von der Leyen, o xefe do Executivo central, Pedro Sánchez, e o presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, para abordar a repartición dos fondos europeos de reconstrución.

Na rolda de prensa posterior ao encontro telemático, Feijóo desvelou que convidou á mandataria comunitaria á comunidade. "Espero que a presidenta poida visitarnos e ver que a rehabilitación da Catedral de Santiago, aínda que non contou con fondos europeos e si con fondos estatais e autonómicos, é un proxecto de investimento de calidade", engadiu.

De feito, o presidente da Xunta dixo que "entende" que proxectos como este "é o que pide a Unión Europea" para que os estados membros e as comunidades autónomas "xestionen con calidade" os fondos comunitarios.

Non en balde, Feijóo tamén lembrou a Von der Leyen que xa tivo "a honra" de recibir na capital galega á chanceler alemá, Angela Merkel, no verán do 2014.