Feijóo, convencido de que Vox no tendrá representación en Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado convencido de que Vox no tendrá representación parlamentaria en Galicia tras las elecciones del 5 de abril, si bien ha dicho que si los gallegos "quieren que me vaya de la Xunta, pueden votar a esa formación política".

En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa y sobre pactos con Vox en Galicia, Feijóo ha explicado que el objetivo de la formación de Abascal es que él no repita como presidente de la comunidad, "y ahí coinciden plenamente con el nacionalismo gallego, con el populismo y con el socialismo".

Por ello, Feijóo se ha dirigido a quienes creen que la estabilidad política es "un activo" para Galicia y a ellos les ha propuesto que en las próximas elecciones concentren el voto en el PP. "Y creo honradamente que Vox, que no tiene ni un solo concejal en Galicia, repetirá ese resultado en las autonómicas", ha aseverado.

A la pregunta de si ve difícil pactar cuando Santiago Abascal le considera "el Torra gallego", Feijóo ha comentado que no ve al líder de Vox pactando con Torra, "sería muy violento para él y no se lo recomendaría. No le voy a poner en esa situación".

El exalcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, se encargó de presentar a Feijóo en el desayuno informativo

En el acto, Feijóo también se ha referido brevemente a la crisis del PP tras la designación de Carlos Iturgaiz como candidato a lehendakari por decisión del líder nacional, Pablo Casado, y la renuncia posterior de Alfonso Alonso.

El presidente de la Xunta ha lamentado "profundamente" que Alonso deje la política porque es "un político de primer nivel, y espero que lo reconsidere". "Y sobre la trazabilidad de Carlos Iturgaiz nada que decir", ha señalado Feijóo, al tiempo que ha remarcado el incuestionable compromiso del ahora candidato con el constitucionalismo vasco y con la Constitución española en Euskadi.

CIUDADANOS. El presidente de la Xunta también ha avisado este martes a Ciudadanos de que no puede "utilizar el vehículo" del Partido Popular para lograr escaños en el Parlamento gallego en las elecciones del 5 de abril y luego "desunir a los cinco minutos" para forzar tener un grupo propio.

Finalmente, Núñez Feijóo ha abogado por seguir dejando a Galicia "al margen del lío de la política nacional, que ni me gusta ni me representa" y ha lamentado que el Gobierno de la nación sea "rehén de siete partidos".

CATALUÑA E IVA. Feijóo también ha denunciado este martes que el Gobierno debatirá un concierto sobre un acuerdo fiscal con Cataluña en la mesa de negociación que se celebrará este miércoles con la Generalitat en pro de "romper" el sistema de financiación autonómica a favor de esta comunidad.

Asimismo, ha arremetido contra el Gobierno de Sánchez por no pagar a las comunidades autónomas el dinero que les debe en concepto del Iva de 2017 que, según ha dicho Feijóo, asciende a 2.500 millones en Galicia.



Casado defiende la coalición PP-Cs en las próximas generales

El líder del PP, Pablo Casado, ha abogado este martes por mantener la coalición con Cs en las próximas elecciones generales después del "paso fundamental" que en busca de ese objetivo ambas formaciones han dado cara a los comicios gallegos y vascos.



Casado ha hecho estas afirmaciones después de reunirse durante aproximadamente media hora con el presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, quien ha protagonizado en Madrid un desayuno informativo.



Una reunión que se ha producido después de la dimisión del líder de los populares vascos, Alfonso Alonso, próximo a Feijóo. Casado ha apostado por "volver a aglutinar el espacio del constitucionalismo" y ha declarado al respecto que no quiere "esperar a una tercera ocasión".



"Tenemos que ir juntos cuando se convoquen las próximas elecciones generales, y estas elecciones anticipadas en Galicia y en el País Vasco eran un paso fundamental para llegar a ese objetivo", ha añadido.