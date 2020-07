Superada la prueba de fuego del debate a siete, Galicia se adentra en la recta final de la campaña a las autonómicas del 12-J y todo indica que el candidato del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, no tendría problemas para amarrar su cuarta mayoría absoluta. En las filas de la oposición, el PSdeG de Gonzalo Caballero estaría en condiciones de ampliar sus escaños, en tanto que el BNG, liderado por Ana Pontón, incluso podría llegar a duplicarlos. La peor parada, la izquierda rupturista, castigada por las cuitas internas de los últimos años, que acabaron con la fragmentación de En Marea, tras alzarse en 2016 como segunda fuerza en O Hórreo.

Un 34,2% de los lugueses no tienen decidido su voto o prefiere no responder

Es la radiografía que arroja la última encuesta realizada por Infortécnica para Diario de Pontevedra y El Progreso, un estudio ejecutado entre el 18 de junio y el 2 de julio que refrenda que más de un tercio de los gallegos sigue sin tener claro a quién votar, un caladero que concentrará los esfuerzos de las formaciones en liza en la última semana de campaña.

Los populares estarían en disposición de conseguir entre 40 y 43 escaños, superando la barrera de los 38 diputados necesarios para atar la mayoría absoluta y no tener que depender de pactos para gobernar. El escenario menos favorable que traza el sondeo para los de Alberto Núñez Feijóo -que tiene en su mano igualar los cuatro mandatos de Manuel Fraga- pasaría por ceder un escaño en la provincia de Pontevedra en favor de la izquierda.

Mientras la demoscopia augura que tanto Ciudadanos como Vox seguirán fuera del Parlamento al no lograr franquear la barrera del 5% de apoyos necesarios para tener un asiento, el PSdeG es el que sale más reforzado. Ajeno a las expectativas que apuntaban que la gestión de la crisis del Covid-19 desgastaría al Gobierno de Sánchez e Iglesias de tal forma que pasaría factura al socialismo gallego, Caballero tendría papeletas para sumar entre cuatro y siete escaños más de los 14 a los que el PSOE se vio reducido hace cuatro años. Sin llegar a los 25 de 2009, la formación se movería en una horquillade 18 a 21, beneficiada por el trasvase de votos del rupturismo.

Este fenómeno también auparía al BNG. Entre tres y seis escaños son los que el Bloque de la sarriana Ana Pontón podría anexionar. En el mejor caso, los nacionalistas podrían pasar de los 6 representantes de la última legislatura a 12, una posición más comedida respecto a los 14 que el Centro de Investigaciones Sociológicas les atribuyó en su última encuesta, publicada el 24 de junio. De materializarse el pronóstico de Infortécnica, sería el mejor resultado desde marzo de 2009, cuando por un escaño Feijóo desbancó al bipartito de Touriño y Quintana.

¿Cómo quedaría el resto de la izquierda? Con las respuestas obtenidas, Infortécnica estima que el espacio del rupturismo no llegaría siquiera a un tercio de la representación que ostentó en los últimos cuatro años. De hecho, solo Galicia en Común-Anova Mareas, la coalición que pilota Antón Gómez-Reino, estaría en la Cámara gallega, con cuatro diputados. La Marea Galeguista de Pancho Casal, la alianza que a finales de mayo constituyeron En Marea, Compromiso por Galicia y el Partido Galeguista, no lograría abrirse paso.

POR DECIDIR. Con todo, en un escenario marcado por la incertidumbre que imprime el coronavirus y la evolución del rebrote detectado en A Mariña -que esta semana ha llevado a Galicia en Común, BNG y PSdeG a suspender los actos en la comarca-, llama la atención la gran bolsa de indecisos, que llega a alcanzar el 37% en la provincia de A Coruña. Igualar la participación del 63% alcanzada el 25 de septiembre de 2016 será todo un reto en una convocatoria que carga con "desincentivos" como el hecho de tener que acudir a las urnas en un domingo de verano y en medio de una pandemia que se ha cobrado 619 vidas en Galicia y que mantiene activo el riesgo de contagio. De hecho, entre las incógnitas figura si los ciudadanos confinados en A Mariña -varios centenares- podrán o no ejercer su derecho de sufragio.

PONTEVEDRA. Con 22 escaños en liza, Pontevedra es la segunda circunscripción de mayor peso y el único territorio en el que la izquierda puede adelantar o al menos alcanzar un equilibrio de fuerza con el PP. Si hace cuatro años En Marea, PSdeG y Bloque superaron en 29.400 sufragios a los de Feijóo, ahora podrían incluso ganar peso sumando un parlamentario más, pese al retroceso augurado para los de Gómez-Reino.

En una provincia donde el socialismo tiene en Vigo -la ciudad más poblada de Galicia- su bastión, Gonzalo Caballero podría conquerir la condición de segunda fuerza que en su día le arrebató En Marea y alzarse con seis actas. En la línea de lo que pronosticaba el anterior sondeo, los populares se moverían entre diez y once, lo que abre la puerta a un retroceso de la candidatura que lidera Feijóo. El escaño en juego podría acabar en manos del BNG, con posibilidades incluso de duplicar su representación (3-4), mientras que Galicia en Común pasaría de los 5 de 2016 a solo dos, todo ello sin perder de vista los giros que puede conllevar el contar con un 36,3% de indecisos.

A CORUÑA. La imagen que traza Infortécnica de la circunscripción de A Coruña presenta variaciones respecto a la encuesta publicada hace 15 días. Mientras refrenda que el PP conservaría sus 13 escaños e incluso sumaría uno más, apunta que los socialistas tendrían respaldos suficientes como para volver a ser segunda fuerza en la provincia, un título que en 2016 les arrebató En Marea por un margen de 12.900 papeletas. Si la intención de voto que plasma la demoscopia se materializa, en manos de los de Caballero estaría hacerse con entre seis y siete actas. También podría conseguir al menos una más el BNG, que se situaría en una horquilla de 3-4.

Las tres fuerzas se aprovecharían de la fuga de votos del rupturismo, al que los 113.000 sufragios cosechados hace cuatro años se le antojan ahora un espejismo. Así, Galicia en Común-Anova Mareas se quedaría en dos representantes -Gómez-Reino y Luca Chao-, despidiéndose de tres.

LUGO. En la provincia de Lugo, el estudio demoscópico recoge ligeros cambios con respecto a la anterior oleada de entrevistas telefónicas y vuelve a dibujar un tablero con tres jugadores: PP, PSOE y BNG, dejando fuera a Galicia en Común. En los últimos 15 días, el Bloque se habría reforzado y tendría opciones de conquistar un escaño más, con lo que el ribadense Daniel Castro acompañaría a Olalla Rodil en el Pazo do Hórreo.

Los populares se debatirían entre mantener el statu quo o conquistar un acta más (8-9), un patrón que repite el PSdeG, que se mueve en un rango de tres a cuatro, por debajo de la anterior encuesta (4-5). Todo a ello a costa de la caída de la izquierda rupturista, cuyo mensaje sigue sin calar en el interior de Galicia. Eso sí, no hay que perder de vista que el sondeo plasma que un 34,2% de los entrevistados en la provincia aún no tenía decidido su voto o prefirió no responder.

OURENSE. La radiografía de la circunscripción ourensana guarda similitudes con la de Lugo en el sentido de que también apunta a la desaparición del rupturismo, pues no ve opciones de que la lista que encabeza David Bruzos (Galicia en Común) se haga un hueco.

Si en el anterior sondeo el PSdeG disputaba un escaño a los populares, ahora la batalla de Caballero se libra con los de Ana Pontón. De celebrarse elecciones estos días, los populares repetirían sus nueve representantes, en tanto que los socialistas se quedarían con entre tres y cuatro, de manera que, en el mejor de los casos, doblarían su representatividad.

Esta opción también está al alcance del BNG, con cartas para que el abogado IagoTabarés regrese a la Cámara y ocupe un asiento junto a Noa Presas.