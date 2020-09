Feijóo confesa que Almuiña pediu ser relevado de Sanidade tras as eleccións

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confesou este luns que o propio Jesús Vázquez Almuiña pediu, tras as eleccións autonómicas do 12 de xullo, ser relevado na carteira de Sanidade. Ao tempo, ligou a saída de Carmen Pomar á súa intención de crear unha Consellería de Empreo e Igualdade "sen aumentar" o número de departamentos autonómicos, que segue en 11, tras reunificar baixo a batuta de Román Rodríguez as competencias educativas e culturais.

Despois do acto de toma de posesión do seu noveno Gabinete, Feijóo tivo palabras de agradecemento para os conselleiros saíntes dun equipo, remarcou, que traballou "unido" e así debe seguir. "Jesús e Carmen son os que dan a primeira substitución. Veremos que lles depara o futuro", reflexionou o xefe do Executivo autonómico, á vez que lles manifestou o seu desexo de "seguir traballando xuntos".

A continuación, enxalzou a xestión do que fose alcalde de Baiona (Pontevedra) ata que o fichou para o seu Executivo en 2015. E exemplificou con que o Goberno central destacou que Galicia fixera unha "excelente xestión" no ámbito sanitario na primeira onda da pandemia, cando o país estaba baixo a declaración do estado de alarma.

Con Almuiña á fronte, Feijóo destacou que a sanidade galega foi "das mellores preparadas". El e o seu equipo, engadiu, deixan "unha pegada potente".

ALMUIÑA "ENTENDÍA QUE PROCEDÍA UN CAMBIO"

E a continuación revelou que o propio Almuiña puxo sobre a mesa a súa substitución nun despacho que mantivo con el tras as eleccións do pasado 12 de xullo. "No que eu pensei que sería un despacho de cuestións ordinarias, comunicoume que el entendía que procedía un cambio en Sanidade", explicou.

Dito isto, rememorou que levaba cinco anos cunha das carteiras máis esixentes na xestión e, ao tempo, coa que máis impacto sufriu coa pandemia. "Un esforzo impagable e moitas noites sen durmir", resumiu o presidente galego, antes de dar a benvida ao seu sucesor, Julio García Comesaña, outro xestor sanitario que coñece "de abaixo arriba" o sistema. "Se con Almuiña acertamos, con el farémolo tamén", augurou.

Tamén tivo boas palabras para a xestión de Carmen Pomar. "Dino os resultados PISA, pouco temos que dicir os políticos", aseverou, antes de vincular a súa saída co seu desexo de crear un novo departamento de Emprego, do que María Jesús Lorenzana será a titular, sen elevar o número de consellerías. De aí a que optase por Román Rodríguez para "recuperar" competencias que xa tivo no seu día e que volveu a reagrupar coas culturais, evidenciando a súa confianza no lalinense.

Antes das palabras do presidente e despois da xura ou promesa das súas xa antigos compañeiros, os dous conselleiros saíntes realizaron as súas respectivas intervencións. Ambas estiveron marcadas polo agradecemento tanto ao presidente como aos seus equipos.

"NOITES SEN DURMIR" POLA PANDEMIA

O extitular de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, quen pediu a Feijóo a súa substitución, agradeceulle a "oportunidade" ofrecida de estar á fronte dun departamento "tan importante", así como ao resto de membros do Gabinete polo seu labor "de axuda e colaboración" desde que asumiu o cargo en 2015.

No capítulo de agradecementos, sumou ao seu equipo directivo, "que durante os últimos meses tivo que pasar noites sen durmir para loitar contra a pandemia" do coronavirus. En especial, acordouse do comité clínico da Xunta nesta crise, composto por "especialistas que achegaron a súa experiencia", así como dos sindicatos e as asociacións de pacientes, que teñen "cada vez máis peso" na toma de decisións.

Tras cinco anos de conselleiro, Almuiña quixo preguntarse no seu discurso de despedida se "valeu a pena" todo este tempo. "Sinceramente, creo que si", respondeu, posto que se gañou, segundo as súas palabras, o "recoñecemento de moita xente" ao achegar o seu "graniño de area" na xestión sanitaria. "E estarei aí para o que poida achegar", prometeu.

Almuiña tamén se dirixiu ao once membros do novo Executivo de Feijóo, que desde este luns conta con dúas caras novas, para desexarlles "a maior sorte do mundo", porque "a súa sorte será a de toda a sociedade galega".

Neste contexto, mirou cara ao seu substituto á fronte de Sanidade, Julio García Comesaña -até este domingo, xerente da área sanitaria de Vigo-, para avalar a súa "ampla experiencia" de xestión e para agradecerlle os "sacrificios persoais" realizados por querer "servir á sanidade pública".



CARMEN POMAR DESPÍDESE "CON MOITA ILUSIÓN"

Pola súa banda, a conselleira de Educación saínte, Carmen Pomar, centrou o seu discurso en que este luns despide "un ciclo" do mesmo xeito que o comezou hai case dous anos: "Con moita ilusión, moitos nervios e moitas ganas".

Para a profesora universitaria, trátase dun "adeus" fundamental "para pechar unha páxina e dar paso a outra". "Pero hoxe despídome con moitos bos e xenerosos ás miñas costas e coa satisfacción de ter experiencias todas elas inesquecibles, desde as máis cotiás até as máis solemnes", explicou.

Así, tras desvelar Feijóo que a súa destitución se debe á súa vontade de non aumentar o número de consellerías, Pomar lle deu as grazas pola "confianza" depositada na súa persoa hai dous anos e por unha oportunidade "que foi un verdadeiro orgullo" que "nunca" esquecerá: "A educación foi e será sempre a miña paixón. E poder desempeñar este cargo grazas á túa confianza foi unha gran honra".

A xa extitular de Educación, Universidade e Formación Profesional tamén se dirixiu aos seus compañeiros para agradecerlles os momentos vividos, tanto "os mellores" como "os peores", xa que lle fixeron sentirse "como en casa desde o minuto cero".

Precisamente, referiuse a Román Rodríguez, quen desde este luns volve ser conselleiro de Cultura e Educación despois de dous anos: "Recibín a batuta de Román Rodríguez e hoxe entrégolla co meu máximo agradecemento cara a el".

Finalmente, tras dedicar palabras aos secretarios e directores xerais da que foi a súa Consellería, ao seu equipo de prensa, aos servizos de limpeza, aos pais, aos docentes e aos estudantes galegos, lembrou que durante "esta etapa do camiño" --en novembro de 2019-- faleceu o seu pai: "Referente constante na miña vida, na estética e na ética".

"Quero acabar estar intervención lembrando todo o que grazas a el cheguei a saber, pero por encima de todo, polo que grazas a el cheguei a ser", concluíu Pomar.