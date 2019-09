O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, finalizou este sábado a súa viaxe institucional a Arxentina, o que valorou como "unha oportunidade para preparar o Xacobeo 2021" para o "mundo americano" e "fortalecer" lazos en pesca e turismo co país latino. O presidente galego fixo balance desta viaxe institucional ao país austral, onde mesmo se reuniu co presidente, Mauricio Macri, e explicou que serviu para "acreditar o bo concepto" que ten o Goberno arxentino das empresas galegas, así como o compromiso da pesca galega con este estado. "Visitamos empresas, barcos e tivemos ocasión de coñecer aos mariñeiros que están embarcados nos máis de 80 buques que faenan nestes caladoiros", resumiu.

Neste sentido, fixo fincapé na reunión co ministro de Agricultura, Gandaría e Pesca e co subsecretario de Pesca para abordar asuntos como a eliminación paulatina dos aranceis de exportación, unha vez Arxentina firme o tratado entre a Unión Europea e Mercosur. Ademais, Feijóo reafirmou "o interese do Goberno arxentino de renovar a frota pesqueira, o cal significa que as embarcacións de máis de 30 metros se poidan construír en estaleiros galegos, o que sería unha gran oportunidade".

XACOBEO 2021. No ámbito cultural, o titular da Xunta referiuse á visita ao país como "unha oportunidade para preparar o Xacobeo 2021 desde aquí para o resto do mundo americano". Así, celebrou que Mar del Prata sexa estes días "a capital cultural da Galicia exterior" grazas á mostra 'Rosalía' de José Solla, que ten lugar no Museo de Arte Contemporánea, coa exposición O Camiño de Santiago, entre outras.

Tamén lembrou "a posta de longo" de Ospaña, coa inauguración en Buenos Aires da sede da súa obra social. "Unha mutua que agrupa a máis de 70.000 españois e que é a garantía da sanidade 100 por 100 accesible e equitativa para todos os galegos, con independencia da súa idade. Esta é, sen dúbida a gran achega á sanidade da emigración", aseverou.

ENCONTROS CON COLECTIVIDADES GALEGAS. Ademais da reunión con Macri e outros encontros institucionais coas autoridades das localidades que visitou, Feijóo destacou os que mantivo coa colectividade galega en Porto Madryn, en Comodoro Rivadavia, en Buenos Aires e en Mar del Plata.

Precisamente nesta última cidade tivo lugar uno dos seus últimos actos. En Mar del Prata, Feijóo visitou a mozas do exterior para "celebrar a 30 edición do 'Conecta Galicia'", con 9.000 participantes, e onde trasladou a súa vontade de "conectar" aos mozos coa Comunidade a través de "a formación".

En concreto, o máximo mandatario galego referiuse ás 150 bolsas de excelencia que abre a convocatoria o seu Goberno para cursar un máster nas universidades galegas e outras 100 para estudar un ciclo superior de Formación Profesional (FP).

Nesta mesma liña, Feijóo destacou a contribución do Instituto Arxentino Gallego Santiago Apóstolo, un centro que conta na actualidade con máis de 600 alumnos e que dispoñen de materias que lles permiten estar en contacto coa realidade e a cultura galega, ademais do currículo dun colexio arxentino convencional, tal e como informa a Xunta.

"En definitiva, unha viaxe económica intenso, cultural e pensando tamén na xente nova, porque ao final a materia pendente da Galicia exterior é facer a substitución entre pais e netos. Agora, tócalle a quenda aos netos, e esa substitución é fundamental para que siga existindo a colectividade galega e unha colectividade galega-arxentina", concluíu.