Feijóo comparte el informe que prohíbe decir que el PP es corrupto

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este jueves que comparte el contenido del informe jurídico que avala al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, para prohibir que los diputados afirmen en pleno que el Partido Popular ha sido "condenado por corrupción".

En todo caso, se trata de un informe que el presidente gallego desconocía hasta el momento en el que Santalices, durante la sesión de control del pasado miércoles, se refirió a él. "Yo me enteré de que existía ese informe en ese momento en el mismo instante que el resto de los diputados", ha asegurado.

La pasada semana, en el marco de las preguntas al presidente, Santalices explicó a los diputados que contaba con informe jurídico que le aconsejaba llamar al orden cuando se acusase al PP de estar condenado por corrupción tras la sentencia del caso Gürtel en tanto que esa expresión es inexacta porque la sentencia de considera al PP responsable civil a título lucrativo pero no en el ámbito penal.

A este respecto, Núñez Feijóo ha apuntado que comparte "sin ninguna duda" el contenido del citado informe, al igual que lo haría "cualquier licenciado en derecho" en base a la interpretación de la sentencia.

No obstante, no se ha manifestado sobre la pertinencia del mismo y ha apelado a la "independencia" entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. En este sentido, ha recordado que la solicitud de documento fue una decisión "del Parlamento y no del Gobierno" ya que la Cámara lleva a cabo sus determinaciones de forma "totalmente autónoma".