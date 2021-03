Directo | Las reuniones en domicilios quedan limitadas a solo convivientes desde el viernes

"Non podemos considerar normal o que é anormal e debemos pelexar para salvar cantas máis vidas posibles, mellor". El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparece este miércoles para explicar las últimas decisiones acordadas a última hora del martes por el comité de expertos que asesora a la Xunta en la lucha contra el coronavirus. Así, quedan prohibidas las reuniones de no convivientes en domicilios privados a partir de este mismo viernes, con lo que en el puente de San José no habrá encuentros familiares en los hogares más allá de los que comparten techo.

La otra gran novedad es una ampliación del horario de la hostelería. Los locales pasan de tener que cerrar a las 18.00 horas a poder hacerlo a las 21.00 horas en la mayor parte de los concellos gallegos, todos salvo los que se encuentran en el nivel máximo de riesgo. Es decir, en todos salvo en Vilardevós, Paradela y Maside. "Quero mandar unha mensaxe de prudencia, será unha ponte de San Xosé distinta a como nos gustaría, sei que o día de pai é unha data sinalada, pero o mellor regalo é celebralo en 2022. O virus non baixa a garda. O virus é resistente, non entende de datas nin festivos e hai que seguir facendo esforzos", subrayó Feijóo, en un llamamiento a la prudencia. "Empeza a verse a luz ao final do túnel", concluyó.

TOQUE DE QUEDA. Galicia queda cerrada perimetralmente. El toque de queda permanece en las 22 horas. Las reuniones permanecen limitadas a seis personas en el exterior (en terrazas, parques y lugares al aire libre) y a cuatro en el interior.

SEMANA SANTA. Las decisiones adoptadas por el comité serán revisadas el lunes o martes de la Semana Santa, antes de los festivos. De acuerdo con las decisiones acordadas por las comunidades para toda España, la Xunta acuerda respetar la restricción estatal e impedir las reuniones en los domicilios de personas no convivientes. Sólo podrán reunirse en los domicilios personas convivientes. Entrará en vigor el día 19, festivo de San José.

INCIDENCIA. Se fijan cuatro niveles de futura incidencia.

Sin variación en los concellos de más riesgo. En ellos la hostelería seguirá cerrada, no podrá haber reuniones de no convivientes en ningún ámbito y no se permitirá la movilidad. Son los casos de Vilardevós, Paradela y Maside, que superan los 500 casos por cien mil habitantes en los últimos catorce días. Quedan cerrados perimetralmente.

Segundo nivel. Incidencia de entre 250 y 500. La hostelería solo podrá abrir en terrazas, hasta el 50% del aforo. Con horario ampliado hasta las 21 horas. Son seis concellos.

Tercer nivel. Catorce municipios, el 12,4% de la población. Se mantiene aforo del 30% en el interior de la hostelería y del 50% en el exterior. Podrán abrir hasta las 21.00 horas.

Cuarto nivel, 290 concellos con incidencia inferior a 250 casos. Se amplía foro en interior del 30 al 50% y en el exterior pasa del 50 al 76% y el horario se amplía hasta las 21.00 horas.

También se amplían aforos en otros ámbitos, como en las instalaciones deportivas.

UNIDADES POSTCOVID. En el inicio de su intervención, y tras repasar los últimos datos, anunció que este jueves se va a aprobar la "constitución de sete unidades post- covid nas sete área sanitarias de Galicia" para atender a los 110.000 gallegos que superaron la enfermedad y que, en muchos casos, pueden sufrir secuelas.

VACUNACIÓN. Feijóo destacó que Galicia es la comunidad autónoma peninsular con menos fallecidos y, por lo tanto, se encuentra entre las más susceptibles de riesgo. "A vacina non ten o ritmo que nos gustaría, e o feito de ter menos poboación coa enfermidade superada fainos máis vulnerables", enfatizó. En este sentido, recordó que se trabaja con el objetivo de poder vacunar a todos los mayores de 80 años a finales de abril para empezar a principios de mayo la inmunización de los mayores de 70. "Non é unha cuestión o menor", dijo, al recordar que la población en esta franja de edad ha sido la más afectada por el virus, por loq ue tendría un gran impacto en la reducción de la mortalidad.

ASTRAZENECA. Respecto a la vacuna de AstraZeneca, el titular de la Xunta dijo entender la suspensión. "Temos que ofrecer certezas", recalcó, para hacer hincapié en que vivimos un "momento crucial" en el que es preciso mantener lo más bajo posible la incidencia del virus, al ser una de las comunidades con menor ratio de inmunización. "De momentos os datos reflicten que se incremente paulatinamente nos últimos meses a autorresponsabilidade dos galegos e os resultados en xeral son bos. Estamos contentos cos resultados da pandemia en todos os índices", subrayó.

"Somos a segunda comunidade con menor ocupación de Uci", ejemplificó, y aseguró que somos la comunidad con más test realizados en las últimas semanas. "O proceso de apertura gradual, proporcional e paulatino debe continuar", subrayó, tras admitir que, aunque al Gobierno le gustaría ir más rápido, eligen actuar con cautela para "evitar un repunte de contaxios e unha cuarta ola que empeza a ser un risco certo en algúns países da Unión Europea".