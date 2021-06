Galicia relaja restricciones: los bares abrirán hasta la una y hasta 15 personas en terrazas

"Galicia está na fase final da pandemia, salvo variantes descoñecidas neste momento", dijo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que anunció una revisión integral de todas las actividades afectadas por el covid: de hostelería, culturales, deportivas, parques acuáticos, etc.. Así, la próxima semana habrá una nueva normativa integral actualizada que entrará en vigor el día 19 o, como muy tarde, si es muy compleja, el 26 de junio. "Teremos unha normativa completa, homoxénea, que actualice todas as limitacións", destacó en la rueda de prensa para dar cuenta de las medidas adoptadas por el comité clínico que asesora a su gobierno en la gestión de la pandemia.

A partir de este sábado ya no se prohibirán las reuniones entre no convivientes a partir de la una de la madrugada y hasta las seis, aunque se sigue recomendando la prudencia, ni en interiores ni en exteriores. Por lo tanto, no habrá límites para las agrupaciones de personas ni en viviendas ni en espacios públicos, aunque se sigue recomendando la cautela.

Sí se mantienen limitaciones para determinadas actividades. como la hostelería. En concreto, podrán reunirse hasta seis personas por mesa en interiores, pero suben a quince las que se pueden juntar en las terrazas, a la espera de que se suspendan definitivamente las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad.

Además, se amplía el horario de los bares hasta la una de la madrugada, del mismo modo que ya disfrutaban los restaurantes y mesones, con el requisito de que garanticen la calidad del aire. "Estamos convencidos de que é unha decisión innovadora", destacó, y pidió comprensión, al entender que esta medida va a facilitar la seguridad en todos los bares.

El ocio nocturno abrirá, "dunha forma ou outra", a partir del 1 de julio.

Por último, se ampliarán los aforos para las actividades al aire libre de niños y jóvenes y las de campamentos y albergues de peregrinos.

Feijóo comparece para dar cuenta de las medidas adoptadas por el comité clínico en una reunión marcada por las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidade para la hostelería y el ocio nocturno, suspendidas en Madrid por la Audiencia Nacional. Así, el jefe del Ejecutivo comenzó su intervención con un repaso a las razones por las que Galicia se opone a ese protocolo y confió en que "esta tarde poidamos confirmar que o ministerio deixa sen efecto as medidas". Al respecto, pidió que cualquier decisión que se apruebe se revise cada quince días y sea "flexible".

A continuación realizó un repaso de la situación de la pandemia y recordó a la última víctima mortal del covid, fallecida este miércoles, una mujer de 71 años en Vigo, a y las 2.428 que perecieron desde el inicio de la pandemia en Galicia. "Estamos nunha situación de clara baixada dos indicadores da pandemia, é a situación que tiñamos en agosto de 2020, pero agora temos vacinas e máis da metade da poboación vacinada cunha dose e un de cada tres galegos xa ten as dúas doses", enfatizó Feijóo, que incidió en que esta semana llegaron 20.000 vacunas menos que la semana pasada.

"Comezará a vacinación en centros penitenciarios e temos reforzado o sistema de repesca", añadió, y celebró que solo hay 15 personas en la Uci en Galicia. "Se mantiveramos a ocupación de 15 persoas en Uci en Galicia estariamos en condicións de nova normalidade", recalcó.

A partir del sábado ningún concello queda en nivel extremo ni máximo, solo quedan en nivel medio cinco municipios, Mos, Xove, Viveiro, Soutomaior y Oroso, que reprensentan el 1,5% de la población española. En ellos la hostelería mantiene las restricciones. "Un 98,2% da poboación sen restricións, a maiores das xenéricas", celebró.