Feijoó cifra en 2.000 os interinos da Xunta que poderán ter praza sen opositar

O presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, concretou este xoves que na Xunta hai uns 2.000 interinos que están nesta situación administrativa desde fai máis de dez anos e que, de acordo co real decreto impulsado polo Goberno, poderán acceder a unha praza fixa sen opositar.

En todo caso, preguntado respecto diso na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, Feijóo advertiu da "enorme inestabilidade e inseguridade xurídica" á que, baixo o seu punto de vista, dá pé o decreto. E puntualizou que é preciso saber se, á marxe dos propios empregados públicos interinos da Xunta, habería que sumar os do ámbito educativo e os do sector sanitario, por exemplo.

"Hai unha situación de enorme inestabilidade xurídica ao redor deste asunto porque o real decreto convalidouse, pero co obxectivo de que sexa distinto", subliñou, antes de engadir que resulta "todo moi sorprendente" e de censurar que se estea "frivolizando" co emprego na función pública.

"De forma moi especial co das persoas que están en situación de interinidade", recoñeceu, pero engadiu que tamén afecta os funcionarios con praza que poden ver condicionados os seus traslados, aos opositores que preparan procesos selectivos e, de forma xenérica, aos servizos públicos.

Así as cousas, Feijóo, "moi interesado" en ver "como acaba este asunto", apelou a buscar a mellor solución para "garantir a estabilidade" no emprego público "respectando a Constitución para non encher isto de recursos, contra recursos e paralizacións" de procesos selectivos.

"Esperemos que isto non acabe nun preito", manifestou, para concluír que sería "bastante frustrante" que após buscar "solucións aparentes" a normativa acabe recorrida no Tribunal Constitucional (TC).