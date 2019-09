Feijóo, a Sánchez: "Nin a política é un xogo, nin España é unha cancha de baloncesto" 

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, chamou a aproveitar a próxima cita coas urnas do 10 de novembro para "unir" o voto do centro dereita e sacar da Moncloa ao socialista Pedro Sánchez. Só así se poderá, defendeu, pór fin á "inestabilidade" política en España.

"Este fracaso buscado por Sánchez ten que ser o seu fracaso, non o dos españois. Hai unha posibilidade, hai dez millóns e medio de votos que non votaron a Sánchez. Se votan unidos, conseguiriamos superar unha fase de inestabilidade para que España teña outra vez un goberno estable e previsible", esgrimiu Feijóo, en relación aos apoios que PP, Cs e Vox sumaron nos anteriores comicios xerais.

"Se votamos unidos, isto é posible. Se seguimos divididos, seguirá a inestabilidade no noso país, co PSOE, o independentismo e o populismo", agregou o xefe do Executivo galego, de viaxe oficial en Arxentina, en declaracións realizadas aos medios de comunicación despois dun acto con mozos no exterior.

Na liña dos seus últimos pronunciamientos públicos, o presidente fixo unha velada apelación ao voto útil en torno ao PP. E é que Feijóo, que ve innecesaria para Galicia a fórmula España Suma, si apoia no plano estatal a vía proposta pola dirección do seu partido, que encabeza Pablo Casado, para volver aglutinar o voto de centro dereita.

"QUE SEXA O FRACASO" DE SÁNCHEZ

Máis aló, Feijóo aproveitou a súa intervención ante os medios para cargar con dureza contra Sánchez, de quen asegurou que "buscaba que fracase a lexislatura" desde o primeiro momento. "Que sexa o seu fracaso, non o de España", chamou, antes de incidir en que o 10N haberá a "ocasión" de que os españois "poidan dar a súa opinión".

A continuación, asegurou comprender a fatiga dos españois ante unha situación que "non debería producirse" (a nova repetición electoral tras "catro anos de enorme inestabilidade") e confesou que el tamén a ten. "A inestabilidade e o candidato Sánchez van en paralelo e isto afecta o noso país", lamentou.

De feito, suxeriu que o líder socialista "confundiu a política cun xogo de fútbol ou baloncesto e a España, cunha cancha". "E nin a política é un xogo, nin España unha cancha de baloncesto. Isto é serio. Isto non ocorrera en 40 anos", advertiu

MODIFICAR A LEI ELECTORAL

Ao tempo, reafirmouse na "necesidade imperiosa" de modificar a lei electoral. "Se non a modificamos, se non o facemos, co candidato (Sánchez) e algúns posibles socios, España convértese nun lugar inestable e inseguro desde un punto de vista político", advertiu.

Agregou que se isto sucede "sería malo" para España e "pésame" para a "desaceleración" da economía española que "xa se notan nos fogares, nos datos do paro e nas estatísticas económicas.

CAMPAÑA DO PP E COALICIÓN

Sobre a campaña do PP, sinalou que se está "ganduxando". "Nós pensabamos que o candidato á Presidencia do Goberno quería gobernar", indicou, antes de matizar que este pensamento se reduciu "ao principio" porque, "desde hai semanas", os populares déronse conta de que "estaba a construír unha historia para responsabilizar a todos menos ao verdadeiramente responsable dunha nova convocatoria electoral".

"Pero a mensaxe non coa. A xente deuse conta de que o que é válido para gobernar comunidades e deputacións non pode ser perigoso para o Goberno da nación", incidiu, en relación aos acordos PSOE-Podemos.

En canto á súa proposta de coalición co PSOE, insistiu en que "o PP do presidente Rajoy ofreceu unha coalición electoral ao PSOE". "Entendo que ao PSOE moléstelle lembralo porque dixo que non no ano 2015 e volveu dicir que non en 2016. Comprendo que hai veces que molesta lembrar a historia próxima", constatou.