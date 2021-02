Feijóo chama a protexer a democracia no 40 aniversario do 23-F

O presidente da Xunta e líder do PP galego, Alberto Núñez Feijóo, chamou este martes 23 de febreiro, no marco do 40 aniversario do intento de golpe de estado do 23-F, a "protexer" a democracia e as institucións españolas.

Todos recordamos dónde estábamos el #23F, yo en clase de Derecho. Sé que la gran mayoría de los españoles no queremos volver a algo parecido y, en momentos de inquietud, no dudamos de las ventajas de vivir en libertad. Debemos proteger nuestra democracia y nuestras instituciones — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) February 23, 2021

No seu perfil de Twitter, Feijóo sinala que, do mesmo xeito que "todos" os españois que viviron o momento, lembra onde estaba o 23-F, en clase de Dereito, e reivindica a democracia e as "vantaxes de vivir en liberdade".

"Todos lembramos onde estabamos o #23F, eu en clase de Dereito. Sei que a gran maioría dos españois non queremos volver a algo parecido e, en momentos de inquietude, non dubidamos das vantaxes de vivir en liberdade. Debemos protexer a nosa democracia e as nosas institucións", apela na súa tuit.

"SÓ CELÉBRASE A DEMOCRACIA"

Na liña, a portavoz parlamentaria do PP, Cuca Gamarra, asegurou, coincidindo co 40 aniversario do 23-F, que "só se celebra a democracia" e reivindicou o papel "esencial" que xogou Juan Carlos I para que "fracasase" ese intento de golpe de estado.

Após cualificar de "pertinente e oportuno" o acto institucional do Congreso con presenza do Rei, avisou aos grupos ausentes que "quen se aparta desa celebración, apártase do modelo de convivencia" que se deron entre todos en 1978.