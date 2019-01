Feijóo censura a unha "mala oposición" e que vai contra o país

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cargou este mércores contra a oposición no Parlamento galego, á que tachou de "mala", e asegurou que non fan oposición ao goberno, senón "ao país", con dous temas recorrentes: os incendios forestais no verán e a sanidade en xeral.

Núñez Feijóo respondeu deste xeito aos portavoces de BNG e PSdeG, por unha banda, e de En Marea, por outro, que criticaron nas súas intervencións as políticas sanitarias da Xunta e a xestión do presidente galego.

Tanto Ana Pontón (BNG), que considerou ao presidente galego un "terminator" da sanidade pública, como Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG), que avogou por recuperar a política do expresidente socialista Emilio Pérez Touriño, pediron a Núñez Feijóo que rectifique e que dote presupuestariamente as medidas correctoras precisas, sobre todo, en atención primaria. Tamén Luís Villares (En Marea), que falou en xeral de recortes de dereitos, especialmente en sanidade, reprochou os "malos tratos sanitarios deliberados" que na súa opinión dispensa a Xunta aos pacientes e aos profesionais.

O presidente galego acusou a estes grupos de "facer o ridículo" co tema elixido para a sesión de control xa que hai unhas semanas compareceu nunha comisión de investigación no Parlamento sobre sanidade, "pedida pola oposición", e á que non asistiron, lembrou. "Non comparecen nas comisións de investigación", mostra da súa "pouca falta de respecto á democracia e ao Parlamento e aos galegos e constitúen unha comisión bolivariana tentando utilizar a sede do Parlamento galego para burlarse del", incidiu en alusión á denominada comisión "paralela".

O portavoz de En Marea recriminou á súa vez ao presidente galego que se os grupos da oposición non acudiron á comisión de investigación foi porque o PP, grupo maioritario, vetou "de forma maliciosa" a comparecencia de "xente esencial para saber que pasa" na sanidade pública galega: "vetaron ás vítimas dos seus recortes", asegurou.

Núñez Feijóo indicou a Villares que non ía entrar nas "leas internas" das "Mareas de Podemos", en alusión a supostos "recortes" de liberdades e de dereitos nese espazo. En calquera caso, non se privou de cargar contra o tres alcaldes visibles deste espazo -A Coruña, Santiago de Compostela e Ferrol- así como de citar as desavinzas co propio Villares dos líderes de Anova e tamén a exdirixente de Podemos en Galicia, ambos os viceportavoces de En Marea, e sentados ao seu lado.

Tachou de "disparates" as propostas deste grupo, ao que cualificou de "bolivariano", e dixo que dá as grazas de que Galicia non funcione "nin como o réxime chavista de Venezuela nin como as Mareas de Podemos", concluíu.

En resposta aos portavoces do PSdeG e do BNG, Núñez Feijóo defendeu que o sistema de saúde pública en Galicia é "moito mellor" neste momento que cando estes partidos abandonaron o Goberno galego en 2009 e criticou que o "obxectivo" cada vez que falan deste tema sexa "denigrar".

Insistiu en que a Xunta destina o maior orzamento a sanidade da súa historia, 4.000 millóns de euros, e afirmou que agora hai máis profesionais, menos lista de espera e mellores centros que cando gobernaba o bipartito. Leiceaga (PSdeG) reprochou ao presidente galego que acuda con "xogos florais" ao Parlamento, xa que debería contestar a se se compromete de verdade a rectificar a súa política sanitaria e a atender as demandas dos profesionais e dos pacientes.

Pontón (BNG) cuestionou o relato do presidente galego, ao que preguntou "por que protestan entón os profesionais" sanitarios en toda Galicia se todo vai tan ben como asegura, e lembrou as dimisións na área de Vigo, a folga de urxencias no CHUS, a próxima folga de ambulancias e as protestas nos PACs, entre outras mobilizacións.

"Os únicos que critican sen piedade e con mentiras a sanidade pública son os grupos da oposición", concluíu Núñez Feijóo, que reprochou especialmente a Fernández Leiceaga, tanto polo seu apoio ao Goberno socialista, cuxa actuación cuestionou, como polo seu papel de portavoz, "un nomeamento sen efecto", na súa opinión.