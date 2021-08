Feijóo y Casado ponen en marcha en Cotobade el curso político del PP en Galicia

La Carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade, ha vuelto a acoger este domingo el acto de inicio de curso político del Partido Popular. Un evento en el que han estado presentes el presidente nacional del PP, Pablo Casado, el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo y los líderes provinciales, entre otras autoridades.

La ilusión, la esperanza de futuro y la unidad han sido los tres pilares que han marcado el arranque de la campaña, en la que hubo un momento para recordar a Francisco Javier 'Pancho' Cobián, alcalde de Pontevedra entre 1991 y 1995 y que fallecía el sábadoa los 77 años, a quien el vicepresidente primero de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quiso recordar.

Casado ha centrado su discurso en la importancia de seguir uniendo al país, con políticas centradas en la reactivación económica, la sanidad, el turismo o la industria. En relación con este sector, el líder del PP ha defendido la viabilidad de Ence, "una fábrica de la que dependen miles de trabajadores y de familias". Además, Casado ha exigido que el AVE sea una realidad en esta comunidad. "Galicia necesita ya el AVE", ha insistido.

Por último, el presidente nacional del partido ha pedido el cese del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska por, entre otros motivos, los recibimientos a ex presos de ETA que se han realizado durante el mes de agosto en algunos municipios de Euskadi.

Feijóo: "Galicia quiere tener más empleo del que tenia antes de empezar la pandemia"

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia ha pedido confianza para seguir trabajando en la reactivación económica y social tras la crisis sanitaria. En este sentido, Núñez Feijóo ha insistido en que "solo saldremos de esta escuchando a los profesionales sanitarios, no saldremos de esta ni con ruedas de prensa, ni con anuncios en el telediario ni con apariciones como si fuese la Virgen de Lourdes para decir lo que va a pasar y nunca pasa".

En el sector económico, el líder popular explicó que "Galicia quiere que la economía siga creciendo como lo hacía en los últimos 6 años de forma ininterrumpida. No aspiramos a recuperar el empleo perdido, lo que quiere Galicia es tener más empleo del que tenia antes de empezar la pandemia, pero más empleo de calidad, para quedarse y con un poder adquisitivo más alto".

TENSIONES INTERNAS EN EL PSDEG. Núñez Feijóo también ha apelado este domingo al trabajo de los suyos en un año "clave" para la renovación de los cuadros orgánicos del partido, y ha puesto como ejemplo "de lo que no hay que hacer" las tensiones internas y la "campaña sucia" del PSdeG, que "hace mucho que dejó de ser un partido de Galicia", y es "una sucursal del partido de Sánchez".

Núñez Feijóo ha tenido palabras especialmente críticas con el PSdeG, y ha afirmado que son "un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer". "Además de no tener convocado su congreso, está en plena campaña sucia de lo que no debe ser la política, con artículos incendiarios, declaraciones, conspiraciones permanentes en privado y en público", ha constatado.

El líder del PP gallego ha mostrado, de forma irónica, su "acuerdo" con Gonzalo Caballero, porque "tiene razón cuando dice que a los gallegos no les importan los líos internos del PSdeG". "Lo que no dice es que lo único que le importa a él y a los socialistas son los líos internos del PSdeG. Eso es lo que no dice", ha matizado.

Según Núñez Feijóo, "hace mucho tiempo que el PSdeG dejó de ser un partido de Galicia", para convertirse "simplemente en una sucursal del partido de Sánchez".

Frente este "ejemplo de lo que no hay que hacer", ha afirmado que el PPdeG "no vive de éxitos pasados ni de encuestas presentes, sino para los desafíos futuros". "No nos estimulan los líos internos del Gobierno de España, ni de los distintos PSOE de las Comunidades Autónomas", ha afirmado, al tiempo que ha mostrado su rechazo a "un BNG más radical que nunca", cuyos representantes "parece que quieren reflexionar sobre cómo ser independentistas y que la gente no se dé cuenta".

Así, ha insistido en que a los populares no les estimulan "los problemas de los demás", sino "ser útiles a la gente, escuchar, reflexionar, aprender y trabajar, servir a Galicia y a España".

"MESES CLAVE". Al respecto, ha advertido a los suyos de que el próximo curso político no será "de pura transición" hasta las siguientes citas electorales, sino que estamos ante "meses clave", en los que, en función del acierto que se tenga, "se va a definir el futuro político de España".

Asimismo, ha remarcado que ese futuro se definirá también "a nivel local" y "organizativo", y ha alertado contra el error de creer que, tras la pandemia, "basta con esperar" a que la economía mejore. "El PP sabe que no puede conformarse con que las cosas mejoren un poco", ha zanjado.

SÁNCHEZ E IGLESIAS. Alberto Núñez Feijóo también ha proclamado este domingo que "nunca fue tan necesario" como ahora un Gobierno de España del PP, "ni siquiera en época de Zapatero", y ha abogado por "mandar a Pedro Sánchez a donde mandamos a Pablo Iglesias", al tiempo que ha puesto en valor que "no hay mejor lugar que Galicia para empezar a construir la alternativa que el país necesita".

Núñez Feijóo ha subrayado que el PP debe "aspirar a ser la mejor opción" porque, de hecho, "es la única opción" y la "única alternativa" en España. "España merece un Gobierno mejor", ha afirmado y ha subrayado que "no hay mejor lugar que Galicia para empezar a construir la alternativa que el país necesita".

"En Galicia dimos un baño de realidad al PSdeG-PSOE y un baño de crudeza, excesiva realidad a Podemos", ha subrayado, y ha añadido que "Madrid profundizó en ese baño" y, en Andalucía, Juanma Moreno "dará una gran alegría en 2022". "La alegría definitiva vendrá en 2023 o cuando quiera el Gobierno, con Pablo Casado, como presidente de los españoles, de España, no de una parte", ha insistido, antes de apostillar: "Por eso tenemos la obligación de mandar a Pedro Sánchez a donde mandamos a Pablo Iglesias, con educación, con las urnas, con los votos".

PROTESTAS DE LAS TRABAJADORES DEL CONSORCIO. Decenas de personas del personal que trabaja en la red de servicios públicos del Consorcio acampó cerca del lugar en el que se celebró el evento para protestar por la OPE aprobada en 2020 en la que pone a concurso sus puestos de trabajo. En esta cacerolada campestre se pudieron escuchar consignas dirigidas al presidente de la Xunta como "O noso presidente non escoita á súa xente" o "Feijóo escoita tes o consorcio en loita".