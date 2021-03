Feijóo carga contra os partidos da "división" e reivindica os gobernos maioritarios

O presidente do PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, reivindicou este sábado os gobernos maioritarios, como o que el mesmo dirixe na Xunta, mentres cargou contra os partidos que "se dedican exclusivamente á división e ao caos".

Ante o Comité Executivo dos populares galegos, Feijóo esgrimiu que España "non merece" que no medio dunha pandemia o PSOE, como principal partido do Goberno, se dedique "ás manobras, intrigas e conspiracións" coa presentación de tres mocións de censura "nunha mañá" –en Murcia, Comunidade de Madrid e Castela e León–.

Ademais, en alusión velada a Ciudadanos e a ruptura dos executivos murciano e madrileño, criticou "a aqueles que dicían que viñan rexenerar o política" pero que finalmente practican "a política máis cutre e decadente".

Por iso, dixo entender "perfectamente" o "gran desencanto da maioría de españois": "España non merece a boa parte da política que hoxe está á fronte do noso país. España non merece aos que cren que a política é un taboleiro de xadrez, unha serie de televisión".

Así, dado que España "merece unha política de maiores", o presidente do PPdeG celebrou que esta "deslealdade non teña un premio" en Murcia, onde tres deputados –xa expulsados de Cidadáns– saltaranse a disciplina de voto da súa formación na moción de censura e garantirán a estabilidade do Executivo do popular Fernando López Miras.

De igual modo, Feijóo dixo "celebrar e felicitar" a dous "grandes presidentes" como o andaluz, Juan Manuel Moreno, e o castelanleonés, Alfonso Fernández Mañueco. "Queremos dicirlles que estamos con eles, porque foron capaces de blindar o seu goberno fronte a calquera deslealdade", expresou.

Seguidamente, aínda que sen mencionar á presidenta Isabel Díaz Ayuso, o líder do PPdeG manifestou o seu desexo de que a Comunidade de Madrid "teña un goberno estable, unido, maioritario e libre de deslealdades". "Imos traballar con eles para que o 4 de maio salga ese Goberno das urnas", apostilou.

Ante este panorama político a nivel estatal, quixo "dar as grazas, máis que nunca, aos galegos" que confiaron no PPdeG con outra maioría absoluta nas eleccións de xullo do 2020. Isto é a mostra de que o pobo galego, que ademais deixou fóra do Parlamento tanto a Ciudadanos como a Vox, "non caeu na tentación do populismo nin na fragmentación".

FUNDACIÓN ALFREDO BRAÑAS, ADSCRITA AO PPdeG

Todo iso proclamouno Feijóo este sábado desde o Hotel Monumento San Francisco de Santiago de Compostela, escenario dunha Xunta Directiva na que anunciou que a Fundación Alfredo Brañas se adscribe ao PPdeG.

De feito, o histórico dirixente popular José Manuel Romay Beccaría –exministro, exconselleiro e expresidente do Consello de Estado, entre os seus múltiples cargos ocupados– será o novo presidente da entidade. Sobre el, Feijóo asegurou que é "unha honra compartir ao seu lado case 15 anos de traballo de forma continuada".

Ademais do propio Romay Beccaría, estiveron presentes no acto o secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, así como os catro líderes provinciais do partido: Elena Candia (Lugo), Alfonso Rueda (Pontevedra), Diego Calvo (A Coruña) e Manuel Baltar (Ourense).

Nesta conxuntura, o presidente do PPdeG aproveitou para pronunciarse sobre os movementos políticos producidos ao longo desta semana noutras autonomías e para defender que a política "só persegue mellorar a vida dos cidadáns". "O outro é a antipolítica", advertiu.

"Creo nunha política que resolve os problemas da xente e non os crea. Creo nunha política que une á sociedade e non a divide", remarcou, para seguidamente solicitar publicamente "unha política mellor e que estea á altura dos españois" nun momento de pandemia.

Así, Feijóo prometeu dedicarse "a esa política con maiúsculas" para que o PPdeG "poida ser un faro onde mirarse". "Un faro de estabilidade, de responsabilidade, de madurez e de defensa dos intereses xerais de Galicia, que son coincidentes cos de España", proclamou.

En referencia á Fundación Alfredo Brañas, Feijóo destacouna como "referente" do partido no ámbito "intelectual" e "espiritual". "Dun PP que leva décadas practicando a defensa de Galicia dentro do marco constitucional de España", dixo, para seguidamente rexeitar formulacións "doctrinarias".

Tras reivindicar figuras predecesoras como os expresidentes Gerardo Fernández Albor e Manuel Fraga, mostrouse "orgulloso de ser presidente dun partido que escribiu as mellores páxinas da historia da Galicia contemporánea" e que "pon a Galicia por encima de calquera outra circunstancia".

"DEFENDER A GALICIA SEN DOGMATISMOS"

Feijóo fixo fincapé nos 40 anos do PP coa "única folla de ruta" de "defender a Galicia sen dogmatismos" e co único propósito "de acertar en todas as decisións, por moi difíciles que sexan".

"Os galegos sábeno ben. Sábeno porque nos deron a honra de presidir Galicia nos momentos máis difíciles", engadiu, sen obviar a "decisión inapelable" que ofreceron os cidadáns nas urnas en xullo de 2020, cando alcanzou a súa cuarta maioría absoluta consecutiva e a única que ostenta o PP nestes momentos no conxunto das autonomías.

Por iso, fixo un agradecemento ante o seu Comité Executivo polo "traballo" desenvolvido no último ano –desde que o 13 de marzo de 2020 a Xunta activou a emerxencia sanitaria–, tanto no marco da pandemia como nos últimos comicios.

"Agradézovolo, porque ao final seguimos sendo útiles a Galicia. O noso modelo político é un modelo que non caduca", celebrou, nun discurso finalizado co seu xa tradicional lema: "Galicia, Galicia, Galicia, e por cuarta vez Galicia".

CARGA CONTRA BNG E PSOE

Así mesmo, reservou parte da súa intervención para cargar contra a oposición galega. Por unha banda, advertiu ao BNG que "non se serve a Galicia copiando o modelo do independentismo vasco ou catalán" nin pedindo o voto a "a mesma papeleta" que Bildu e ERC. Para Feijóo, o Bloque Nacionalista Galego converteuse no "Bloque Independentista Galego".

No que respecta aos socialistas, sinalou que "tampouco se defende a Galicia dicíndolle que si a todo" a Pedro Sánchez. Neste sentido, o presidente do PPdeG queixouse das contías destinadas a Galicia nos Orzamentos Xerais do Estado e dunha "política enerxética errada" que ten impacto sobre "miles de postos de traballo" na Mariña e As Pontes.

Feijóo tampouco pasou por alto a polémica Lei de Cambio Climático, en tramitación no Congreso, que "pon en perigo" as actividades situadas na liña de costa e busca "botar da ría de Pontevedra á única pasteira –Ence– que ten Galicia".

"Aqueles partidos que lle digan que si a todo convértense nunha sucursal do Partido Socialista Obreiro Español, que non serve a Galicia nin representa os intereses lexítimos dos galegos", remachou.