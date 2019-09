O primeiro cara a cara entre os líderes do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, e PSdeG, Gonzalo Caballero, desencadeouse este mércores como un primeiro debate electoral co horizonte das eleccións autonómicas de 2020 no marco do cal o presidente da Xunta quixo marcar o posto de cada un.

"Vostede fala xa como presidente da Xunta, nin sequera foi candidato, nunca gañou unhas eleccións pero fala como presidente", reprochoulle Feijóo a Caballero.

Durante a primeira participación de Caballero na sesión de control ao mandatario autonómico no pleno do Parlamento de Galicia, Núñez Feijóo criticou que o seu adversario actúa con "obediencia debida" como un "monicreque" do PSOE en Madrid e que Pedro Sánchez "non ten un secretario máis obediente en toda España".

De igual forma, o presidente da Xunta afeoulle ao líder socialista que tardase tanto tempo desde a súa chegada ao cargo en incorporarse á vida parlamentaria e criticou o contido da súa primeira intervención por entender que era máis propia dun "mitin" que do ámbito parlamentario.

"Cre que está vostede nunha rolda de prensa", engadiu Núñez Feijóo, que despois convidou a Caballero a escoller entre seguir sendo un "monicreque" do seu partido en Madrid ou entender que no Parlamento se falan "cousas serias" e non consignas de partido.