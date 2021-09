Feijóo avoga por un PP que priorice á xente na reelección de Diego Calvo

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, defendeu unha Galicia "española pero galaica" e avogou por un Partido Popular que priorice o "progreso da sociedade" por encima do "progreso orgánico".

Na súa intervención este sábado no Congreso Provincial do PP da Coruña, no que Diego Calvo foi reelixido presidente da formación na cidade herculina, Feijóo apelou á xente nova, á que hai que atraer á política co obxectivo de "servir e non servirse".

"O fundamental é non consentir que se equiparen as mentiras e as verdades, porque iso produce unha deterioración na sociedade, algo que en España empezou xa hai uns anos", asegurou o titular do Goberno autonómico.

Feijóo asegurou que "gañar é difícil", para o que hai que "dialogar con todos", tamén cos que non lles votan, aos que fixo un chamamento. O titular da Xunta cre que moitos votantes do PSOE están desencantados con "un partido socialista que se converteu no partido sanchista" e con que "os que queren dividir España estean no propio Goberno".

A vitoria, recalcou, pasa tamén por convencer aos que votaron ao BNG "porque pensaron que tiña patente de corso para defender Galicia e agora son conscientes de que Galicia non se protexe copiando ao independentismo vasco e catalán, nin sendo cómplices necesarios do desprezo de Pedro Sánchez a Galicia".

Para abordar as próximas eleccións autonómicas, Núñez Feijóo recorreu a unha comparación futbolística e afirmou que, aínda que non tiveron bos resultados a nivel municipal, mellorarán grazas a congresos como o deste sábado.

"O depor vai subir, aínda que non fixese as cousas ben", chanceou o titular da Xunta, que comentou que na Coruña están "afeitos" a que o balón "pegue o poste e salga fóra", como ocorreu en Ferrol nos últimos comicios. "Perdemos unha liga así", comentou.

"ESTABAMOS TRANQUILOS E NISTO CHEGOU SÁNCHEZ". "Estabamos tranquilos e nisto chegou Sánchez", comentou o líder do Executivo autonómico, xa en clave nacional. Neste sentido, enumerou todo o que "funcionaba" previa chegada do Goberno de coalición –Alcoa, a industria madeireira, a protección do lobo ou a térmica das Pontes, entre outros–.

"Agora péchanse térmicas porque queremos facer renovables, pero péchanse as fábricas de pas eólicas. As expectativas de negocio péchanse, pero o que funcionaba tamén pecha", criticou.

Respecto da recente inclusión do lobo na Listaxe de Especies en Réxime de Protección Especial, o responsable do Goberno galego aseverou que "que o lobo sexa prioritario á xente, é unha broma de mal gusto que non imos aceptar". "É máis un lobo que unha vaca?, haberá que protexelos por igual", indicou Feijóo, que apostou por un "plan de convivencia".

O presidente da Xunta tamén se referiu á subida da factura da luz e lembrou que, no seu día, "un líder carismático, hoxe tertuliano" –en referencia ao exvicepresidente Pablo Iglesias– pediu establecer un día para as vítimas da pobreza eléctrica. "Xa levamos varios meses cun día diario por esas vítimas", asegurou Feijóo.