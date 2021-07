Feijóo avisa de que o cumprimento da lei galega de saúde será "estrito"

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, celebrou a decisión do Tribunal Constitucional (TC) de levantar a suspensión de parte da lei de saúde (a excepción do apartado relativo á vacinación) e remarcou que a Comunidade exporá agora un "cumprimento estrito" da súa norma, que permite --ha ejemplificado-- multar "directamente" a un cidadán que vulnere unha corentena.

En declaracións aos medios en Caldas de Reis (Pontevedra), diferenciou este apartado de tipificación de condutas ou sanción de decisións como a de limitación de reunións. Non en balde, precisou que a lei "é clara" respecto diso e sinala que as medidas que afecten a dereitos fundamentais continuarán esixindo autorización xudicial previa.

Ao seu xuízo, o auto do TC non é "menor" xa que levanta a suspensión de practicamente todos os preceptos que están recorridos. "Só fai un paréntese coa vacinación e non nos preocupa en absoluto porque non pretende ser obrigatoria e estamos convencidos de que respecta a normativa constitucional", aseverou.

Ademais, reivindicou que a formulación do Constitucional "bota por terra os argumentos" do Goberno central e da Avogacía do Estado, e "recoñece" que o Executivo autonómico e o Parlamento galego "acertou" co impulso da súa "lei de pandemias".

"Recoñece que acertamos nos límites constitucionais, e que podemos e debemos tomar moitas decisións, algunhas sen referendo xudicial e outras pedíndoo", reivindicou.

INSISTE: "É NECESARIA UNHA LEI DE PANDEMIAS EN ESPAÑA". Feijóo tamén defendeu que "unha vez máis se veu a acreditar" que "é necesario facer unha lei de pandemias" en España e que Galicia está "nun suposto de discriminación" con respecto a outras comunidades que "fixeron unha lei similar ou copiada da galega".

"Estou moi satisfeito como presidente e como deputado", dixo, antes de volver afear o que considera "un recurso político" do Executivo que dirixe Pedro Sánchez "contra o autogoberno galego". "E o TC volveu a repor a Galicia as súas competencias cernadas", apostilou.

Baixo o seu punto de vista, "a conclusión" é que "o lóxico" é xestionar a crise do coronavirus "cunha lei de pandemias", tamén as comunidades. Agora, insistiu en que Galicia actuará de acordo coa súa norma, que outorga "seguridade e estabilidade" na xestión da pandemia. En fronte, insistiu en que "un dos grandes fallos" do Goberno central foi non dotarse da súa propia lei de pandemias.

Por outra banda, sobre a citación a mozas de 16 a 19 anos, Feijóo insistiu en que se tenta "cubrir ocos" de persoas que non acoden á chamada, aínda que advertiu que Galicia é unha das comunidades europeas "con máis compromiso" no proceso de inmunización.

"Pero sempre hai dificultades, ás veces por estar fóra de Galicia, outras por un problema individual ou familiar concreto ou por algún problema na notificación. E sempre hai ocos. Estamos a tentalos cubrir con mozos. Hai uns 17.000 citados de entre 16 e 19 anos por ser a franxa con maior contaxio. Supera os 3.000 casos por cada 100.000, mentres que Galicia está na media de 500", dixo.

En todo caso, precisou que eses 17.000 mozos poderíanse corresponder con "medio día de vacinación", xa que a media de galegos que se están inmunizando de forma diaria na Comunidade é de 35.000, polo que resulta "perfectamente compatible" coa citación 'forzada' desde o Servizo Galego de Saúde.

"Estamos a acabar a franxa de 39 a 30 e en Santiago xa empezamos o pasado venres a franxa de 29 a 20. E eu espero que entre mércores e xoves noutras áreas sanitarias empecemos a chamar a persoas de entre 29 e 20 anos", concluíu.