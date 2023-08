Feijóo afirma en el castillo de Soutomaior que no aceptará "chantajes" para ser presidente: "No somos Sánchez"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este domingo a dialogar, a partir de este lunes, con los partidos políticos "que quieran hablar", pero ha asegurado que no aceptará chantajes ni subastas, "ni se someterá a lo que quieran las minorías. No somos Sánchez".

En el acto de inauguración del curso político en el castillo de Soutomaior, Feijóo ha afirmado que si la investidura consiste en "humillar más a las instituciones, la ganará Sánchez", pero esa investidura "la perderá España" y ha insistido que él no permitirá "cesiones ni privilegios".

El líder del PP, que fue el último en tomar la palabra en el acto, aprovechó la ocasión para dar a conocer su hoja de ruta de cara a la investidura.

El líder popular reconoció haber aceptado el encargo del rey Felipe VI "con honor por ser útil a mi país, con lealtad a la constitución y a la monarquía parlamentaria y con el objetivo de desbloquear la gobernabilidad de nuestro país frente a aquellos que han aceptado seguir perdiendo y gobernar desde la derrota".

Feijóo insistió en que su partido cuenta con "la legitimidad de haber ganado las elecciones" y dejó claro que es una formación "reformista que siempre ha traído siempre estabilidad y crecimiento económico". "Siempre hemos aceptado las situaciones más difíciles, las crisis más complicadas, y aún así, cuando hemos estado en el Gobierno hemos dejado España mejor que como nos la encontramos", aseguró.

"Somos un partido que defiende los intereses de España por encima de los personales (...). Nuestro país necesita un cambio, abrir un tiempo nuevo, recuperar la centralidad y no depender de las minorías radicales e independentistas. Un proyecto de cambio que dé lugar a las expectativas depositadas en las urnas. Eso es lo que haremos en la investidura", apuntó Feijóo.

El líder popular se comprometió a defender las "reformas necesarias e imprescindibles" para el país, así como a apostar por "incrementar la renta per cápita, crear empleo de calidad, reducir los índices de pobreza, bajar los impuestos...". "Es posible acabar con la degeneración institucional para abrir un proceso de regeneración", añadió.

Feijóo mantendrá encuentros "con todos los presidentes autonómicos que quieran aportar". El presidente del PP hizo hincapié en que hará todo lo que esté en su mano para llegar a convertirse en presidente del Gobierno, pero dejó claro que lo hará "sin chantajes ni subastas y sin someterme a lo que quieran las minorías. No somos Sánchez".

Así, Feijóo anunció que se reunirá "con los grupos políticos que quieran hablar y los quieran aportar", para así poder volver "a una España cordial". "Esto no significa que esté de acuerdo con los planteamientos de los partidos con los que vamos a hablar", apuntó también.

"Me habéis enseñado que en la vida no todo vale y que nunca seré presidente del Gobierno a cualquier precio. Quiero ser presidente a la altura de un país como España. Ser presidente al servicio de este país y no de una ambición personal", recalcó.

"Yo no quiero atajos, ni cesiones, ni privilegios para ser presidente del Gobierno. Quiero ofrecer un Gobierno frente a la otra alternativa que existe de bloqueo y de desigualdad", concluyó el líder popular.

Para finalizar su intervención, Núñez Feijóo envió un mensaje a los partidos de izquierda. "Nosotros vamos a defender la igualdad de todos los españoles. ¿Desde cuándo la izquierda no defiende la igualdad, rompiendo así sus principios fundamentales?". "La izquierda ha dejado la igualdad y la libertad huérfanas, pero esas seguirán siendo siempre las señas de nuestro partido", apuntó.

El presidente del PP fue ovacionado por todos los presentes al grito de "¡Presidente, presidente!".

Rueda, a Feijóo: "Bienvenido a tu casa"

"Bienvenido a tu casa, estamos muy orgullosos de ti". Con estas palabras dirigidas a Feijóo abría su discurso el presidente autonómico. Alfonso Rueda centró su intervención en alabar el trabajo realizado en los últimos meses por el PP y en poner en valor los resultados obtenidos tanto en las elecciones municipales como en las generales.

El líder gallego aprovechó este inicio de curso político para dejar claro que el PP nunca va a permitir "una España egoísta, con nacionalizamos excluyentes que piensan que cada uno es autosuficiente y no necesita a los demás". "Espero que seas presidente pero no a cualquier precio", le decía a Feijóo. "Nunca traiciones los intereses de nadie y no renuncies a lo que realmente importa. Sé que nunca vas a fallar a Galicia".

"No te vamos a pedir que pagues rescates imposibles ni tampoco que cedas a ningún chantaje. Tampoco que permitas que los privilegios de algunos se paguen con desprivilegios de otros. No vamos a permitir que a nuestra costa se paguen gobiernos. Somos un partido de principios", señaló.

Rueda, que alternó gallego y castellano en su discurso, también tuvo un mensaje para el PSdeG, un partido "ao que lle acaban de decir dende Madrid que non ten dereito nin a elixir a un candidato para a Xunta"; así como también para el BNG, una formación "socia de Bildu que vendeu que ían ser decisivos e non fixeron nada".

"Dicían que os galegos sabían o que fixeron estes catro anos e que actuarían en consecuencia. Así é, o PP acadou 137 deputados e o BNG 1. Gracias aos galegos por actuar en consecuencia. Son os nacionalistas menos productivos de toda España", recalcó.

"Seremos leais, cordiais e constructivos pero nunca parvos"

Sobre la línea de trabajo en los próximos años, el presidente autonómico le dejó claro a Feijóo que "seremos leais, cordiais e constructivos pero nunca seremos parvos e pediremos as cousas que corresponden, intentando seguir sendo a illa de estabilidade".

"Cando falen de amnistía, nós falaremos do proceso das familias, cando falen de independencia, nó falaremos do futuro de Galicia. Quero seguir construindo a mellor Galicia para todos e para todo, para o turismo, para vivir, para traballar, para convivir… Unha Galicia onde todo o mundo ten que caber", afirmó Rueda.

"No defenderemos ni bloqueos, ni chantajes, ni amenazas, ni discriminaciones. Solo trabajaremos para que, cuanto antes, España tenga un presidente del Partido Popular que se llama Alberto Núñez Feijóo", concluyó.

Multitudinario acto en el castillo de Soutomaior

Alrededor de 1.700 militantes, simpatizantes y cargos del PP se dieron cita en la mañana de este domingo en el castillo de Soutomaior para inaugurar el curso político

El presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, fue el encargado de dar la bienvenida a los cientos de seguidores del PP que acudieron este domingo al lugar.

El acto de apertura del curso político de los populares contó con el presidente del partido y candidato a la investidura, Alberto Nuñez Feijóo, la secretaria del PP, Cuca Gamarra, y otros miembros de la dirección del partido a nivel nacional y autonómico como Paula Prado, Miguel Tellado, Elías Bendodo o el líder del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, además del expresidente Mariano Rajoy.También acudieron los presidentes autonómicos de Andalucía, Juanma Moreno; de Castilla León, Alfonso Fernández Mañueco; de Aragón, Jorge Azcón; de Extremadura, María Guardiola; de Baleares, Marga Prohens; y de Murcia, Fernando López Miras.

"Estamos aquí para amosar o noso rotundo apoio e indiscutible candidato a investidura de Alberto Núñez Feijoo", manifestó el presidente provincial, Luis López, que se refirió al regreso del PP a Soutomaior "moito anos despois" y subrayó que este espacio de la Deputación "non está reservado para o noso partido, xa Castelao celebraba aquí os seus mítines" y puso a disposición el recinto "a Soutomaior e Pontevedra". "Remataremos co sectarismo e as confrontaciones", sentenció.

El presidente provincial también se refirió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, del que señaló que "colleu un testemuño complicado". "Sempre é difícil sustituir a un grande como Feijoo e o está facendo con nota, e o fara con matrícula de honra cando o vindeiro ano acade a maioría absoluta do PP en Galicia", pronosticó.