Feijóo avanza su salida de la Xunta "en semanas"

La primera sesión de control de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Partido Popular no despejó muchas dudas sobre su sucesión en Galicia, más allá de reiterar que renunciará a Xunta en semanas, sin afinar más en el tiempo. "Eu en semanas asumo a miña responsabilidade con Galicia e deixarei paso a un compañeiro ou compañeira do PP", le garantizó a Ana Pontón en el que para algunos podía ser el último cara a cara entre ambos en O Hórreo.

Pese a la expectación política y mediática que levantó su regreso al Parlamento, Feijóo no concretó más, pese a la presión de BNG y PSdeG para que oficializase su dimisión. Al contrario, el líder popular pidió respeto para él y su para su grupo, tirando de ironía al recordar que Pontón se tomó "dous meses para reflexionar" si iba a continuar o no como portavoz nacional del Bloque. "Vostede adicou meses e eu adicarei semanas", dijo. Y la invitó a "preparar o debate de investidura" porque "un compañeiro do PP e este grupo parlamentario elixirán un presidente e, vostede, volverá perder o debate".

Feijóo también defendió la legitimidad legal que tiene el PPdeG para formalizar su relevo al frente de la Xunta, después de que la nacionalista le afease un "engano" a los gallegos, porque tendrán "un presidente ao que non lle votaron". El titular de la Xunta recordó que al socialista González Laxe tampoco lo eligieron –fue una moción de censura– y Touriño ni siquiera fue el más votado.

También el socialista Luis Álvarez le reprochó al presidente que esté "de corpo presente" pero con la cabeza fuera de Galicia desde hace ya muchas semanas. "Defrauda vostede aos galegos, porque se presentou hai unh ano poñendo por diante Galicia, Galicia Galicia, pero hoxe por por diante Galicia, Andalucía e un chisquiño de Madrid".

En todo caso, Feijóo le recordó a la oposición que no van a ser ellos los que le marquen "o que teño que facer", sino que adoptará las medidas que considere "oportunas" para Galicia, que es "o que sempre fixen".