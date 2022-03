Feijóo avanza que la próxima semana se activará el proceso para su relevo en la Xunta

El presidente de la Xunta y único candidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este martes que activará los procedimientos para su relevo en este mismo mes de abril.

En un acto celebrado en Pereiro de Aguiar, ha recordado que el partido tiene unos estatutos con unos plazos, que "prevén una fórmula" para elegir al presidente del partido y también al presidente de la Xunta.

Feijóo ha eludido pronunciarse sobre posibles sucesores en el partido y en el Gobierno gallego a menos de una semana para el inicio del congreso extraordinario del PP en Sevilla, donde se convertirá en presidente del partido.

A este respecto, ha señalado que será "a partir de abril" cuando el partido empiece a concretar "cuál es la fórmula elegida" y el candidato que el grupo parlamentario considera “oportuno” para sucederle en la Xunta.

PARLAMENTO. La próxima marcha a Madrid del presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, una vez que este fin de semana sea elegido nuevo líder del PP en el congreso extraordinario que se celebrará en Sevilla, volverá a ser la cuestión central en el pleno del Parlamento gallego que se celebrará la próxima semana.

En esta sesión plenaria, que se celebrará el lunes y el martes, también comparecerá el conselleiro de Medio Rural, José González, para explicar la difícil situación del sector agrícola y ganadero por el alza de los precios y la crisis económica, otro de los asuntos que protagonizará buena parte de las iniciativas tanto de la oposición como del PPdeG.

Así, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, preguntará a Feijóo, en la sesión de control al Gobierno qué medidas de apoyo va a poner en marcha la Xunta en relación con los sectores estratégicos de la economía gallega, como el ganadero, la agricultura y los transportes.

Por su parte, la líder del BNG, Ana Pontón, planteará a Feijóo si cree que Galicia "merece un Gobierno interino en plena crisis" y volverá a instar al presidente gallego a dimitir, una vez que se haya realizado su elección como nuevo líder del PP este fin de semana.

Núñez Feijóo ya ha confirmado este martes que dejará su cargo al frente del Gobierno gallego "en los próximos días" y que activará los procedimientos para su relevo en este mismo mes de abril, aunque sin concretar la fecha.

Baltar, sobre Rueda

En relación con las declaraciones realizadas por el presidente de la diputación de Ourense, Manuel Baltar, en la radio Onda Cero, sobre el nombre de Alfonso Rueda como posible sucesor, y la necesidad de realizar un congreso, el presidente de la Xunta ha agradecido sus palabras y, en concreto, "su disponibilidad para hacer esto de forma rápida".



No en vano, ha recordado que Ourense es "una de las provincias desde el punto de vista resultados electorales más incontestables, no solo en Galicia sino en el conjunto de España".



Preguntado también a este respecto, Alfonso Rueda se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en un acto en Santiago de Compostela después de que el presidente del PP de Ourense, Manuel Baltar, señalase al número dos de la Xunta para convertirse en el sucesor "lógico" de Alberto Núñez Feijóo en el Ejecutivo autonómico.



"Le agradezco la muestra de confianza de Baltar pero estamos hablando de un proceso que todavía no está abierto, ni hubo conversaciones, ni podemos hablar de que nada está en marcha por lo menos respecto a personas concretas y, por lo tanto, agradezco esa muestra de confianza pero poco más que decir, al menos por el momento", ha resumido Rueda.