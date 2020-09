El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió esta mañana la gestión que hizo su Gobierno del inicio de curso y avanzó que el Consello aprobará este jueves un plan de contingencia para la enseñanza semipresencial "con máis ordenadores, máis formación e máis medios".

Fue en la primera sesión de control de la legislatura, en una respuesta al socialista Gonzalo Caballero, que había calificado minutos antes el arranque del curso escolar 2020-2021 en Galicia como “auténtica improvisación”. El político vigués cuestionó los bandazos de la Xunta, su inactividad durante seis meses o su “protocolo errado”, que provocó “cartas de protesta de ducias de directores” y que se llegase a estas alturas de septiembre con comedores cerrados en en área de Vigo o sin iniciarse el curso en BAC y FP, donde precisamente arranca hoy. Además, Caballero preguntó por la falta de profesores y por el destino d elos 93 millones que envió el Gobierno central a Galicia para refuerzo educativo en plena crisis de covid-19 .

Sin embargo, Feijóo fue contundente al respecto. Recordo que Galicia fue la “primeira comunidade” en presentar un protocolo, ya en julio, realizó un cribado a más de 40.000 docentes y contrató casi 2.000 de refuerzo. “Dicir que isto é un fracaso é faltar ao respecto”, reprochó el presidente gallego, que volvió a disparar contra el Gobierno central. Por un lado, por no convocar a las comunidades para diseñar el inicio de curso hasta finales de agosto y, por el otro, por “quitarlle a Galicia 36 millóns de euros que lle correspondían por poboación escolar, comedores e transporte”.

Feijóo apuntó que hay comunidades donde todavía no empezó el curso y eso que no tuvieron elecciones en julio. Y le recordó a Caballero que, de guiarse por él, “hoxe estaríamos en campaña electoral, facendo eleccións en setembro [como proponía el líder socialista] en lugar de preparar o curso, no momento de maior irresponsablidade”, porque “o único que lle importaba en xullo era meterle medo á xente para que no nfora votar”.

En cuanto a Ana Pontón, la líder de la oposición también pasó de refilón por el arranque del curso o la gestión sanitaria de la pandemia antes de centrar su primera pregunta de la legislatura en materia económica. De hecho, tendió la mano a la Xunta para fijar una postura “de país” en dos cuestiones que considera fundamentales para la recuperación económica: los Presupuestos Generales del Estado y el fondo de recuperación de 140.000 millones de la Unión Europea. “Porque sen recursos non hai recuperación”, avisó Pontón. “Vai estar con Ayuso ou vai estar cunha Galicia que sempre acaba discriminada?”, le preguntó la líder nacionalista. Feijóo recogió el guante y tendió no una mano “senón as dúas” al Bloque para abordar la reconstrucción. “Porque se tendo unha soa, coa outra o BNG pode estar convocando unha folga”, ironizó el presidente con respecto al paro educativo apoyado por el BNG para el inicio de curso. Así, el presidente invitó a Pontón a cambiar su estrategia de oposición, olvidar las “vellas receitas” nacionalistas del banco público, la tarifa eléctrica y el concierto económico y aportar iniciativas constructivas en la comisión recién creada en el Parlamento para la reconstrucción económica. Y, por último, también le reprochó a Pontón su “silencio” y el del nacionalismo gallego ante la retirada de 36 millones de euros por parte del Gobierno central para educación.