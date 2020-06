Feijóo avanza unha campaña de propostas contra a "pandemia económica"

O presidente da Xunta e candidato á reelección polo PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, avanzou que a campaña dos populares para os comicios autonómicos do 12 de xullo estará centrada en lanzar propostas contra a "pandemia económica" que se divisa tras a crise sanitaria da Covid-19.

"Non estamos aquí para derrotar a ninguén. Non nos presentamos ás eleccións para darlle un repaso a ninguén, presentámonos ás eleccións para ser útiles", reivindicou este sábado Feijóo, durante un sinxelo acto de partido no Museo do Mar de Galicia, en Vigo, co que retomou a precampaña de cara a unha cita coas urnas que, prevista inicialmente para o 5 de abril, se viu truncada pola pandemia do coronavirus.

Coa exdelegada da Xunta na cidade olívica, Corina Porro, como número dous da candidatura por Pontevedra e como anfitrioa do acto, o líder do PPdeG --que ocupa o posto 'un' pola mesma provincia-- estivo acompañado das cabezas de lista polo resto de circunscricións: a conselleira Ángeles Vázquez, pola Coruña; a presidenta do PP provincial de Lugo, Elena Candia; e a exdelegada da Xunta en Ourense, Marisol Díaz.

Co mar de fondo, Feijóo iniciou o seu discurso sacando peito de que a comunidade galega é "a rexión europea máis competitiva" no sector da pesca, para seguidamente agradecer aos profesionais da sanidade galega, dos servizos sociais e a "todos os que traballaron para manter os servizos esenciais" o seu labor durante a pandemia.

"Penso que podemos dicir con orgullo que Galicia respondeu, porque a inmensa maioría dos galegos cumpriu co deber duro e complexo do confinamento obrigado e continuado semana tras semana, quincena tras quincena e mes tras mes", explicou Feijóo.

O CORONAVIRUS "SEGUE AÍ". Tras advertir que "lamentablemente" o coronavirus "segue aí", dixo que o que se aveciña agora son "as consecuencias económicas demoledoras" e os "grandes problemas sociais" derivados desta situación.

Iso si, do mesmo xeito que "Galicia demostrou a si mesma que é capaz de anticiparse e remontar" ante as dificultades sanitarias, o candidato popular mostrouse "convencido de que tamén será capaz de superar antes que outras terras as dificultades económicas e sociais".

Así, nun contexto "de tantas incertezas e inquedanzas", expresou que o PP pretende achegar "tres cousas" para o próximos catro anos: "Confianza, certezas e xestión". Neste contexto, Feijóo avanzou que a do PP que el mesmo capitanea será "unha campaña de propostas".

"Propostas ante a situación económica, ante as dificultades sociais, propostas de seguir mellorando os servizos públicos, de seguir modernizando o noso territorio. De propostas para crear emprego e para recuperar o crecemento económico".

Botando a vista atrás, tras 11 anos na Xunta, lembrou que os populares se puxeron "a disposición de Galicia" durante a anterior recesión, tras a cal a Comunidade, reivindicou, foi capaz "de crecer e crear emprego". "E agora volvémonos a pór a disposición de Galicia nesta profunda recesión que lamentablemente imos vivir e xa vivimos con intensidade", asegurou.

QUE A XENTE "ACUDA AS URNAS" O 12. Por iso, e en vista de que a superación da "pandemia económica" vai necesitar "a implicación de todos", o candidato á reelección fixo un chamamento a que a xente "acuda ás urnas o 12 de xullo con tranquilidade" para que "simplemente vote o que crean oportuno" e elixa "a opción política que crea que é mellor".

A súa candidatura, que será presentada con máis detalles este domingo nun acto en Santiago ao que asistirá o presidente do PP nacional, Pablo Casado, será a dun goberno "que sexa libre para gobernar", no que "a maioría estea representada" e que "non estea sometido a intereses dunha minoría". "Que estea ao que ten que estar, que é aos intereses xerais das galegas e os galegos", resumiu.

VIGO DEU UNHA RESPOSTA "Á ALTURA". No seu discurso, Feijóo tamén abordou os pasados tres meses "moi longos, tristes e duros" que viviu Galicia, onde 619 persoas perderon a vida como consecuencia da COVID-19. No caso concreto de Vigo, afirmou que a súa resposta estivo "á altura".

"Aquí fomos pioneiros no 'COVID-Auto' que despois copiaron outros hospitais de España. Aquí funcionou un dos mellores laboratorios de microbioloxía de Europa facendo miles de PCR contando de forma simultánea distintas técnicas e descubrindo unha forma masiva de detección do virus", abordou o tamén presidente da Xunta.

E é que, segundo as súas palabras, "en ningún momento" Vigo tivo un risco de colapso sanitario e foi "unha das poucas grandes cidades de España" que non precisou despregar un hospital de campaña --na Comunidade galega non se chegaron a empregar, aínda que o Sergas chegou a planificar un en Santiago e outro na Coruña--, o cal foi posible grazas ao "esforzo de todos nos últimos anos" para converter o complexo hospitalario vigués en "referencia".

"Esta pandemia puxo a proba o sistema sanitario público español. E en Galicia, e especialmente en Vigo, creo que se respondeu con nota", expresou o candidato do PPdeG.