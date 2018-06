El presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que todavía no ha decidido si optará a presidir el PP y que "lo importante es que España haga un buen Mundial".

En un acto en Sarria, el titular del Gobierno gallego no ha desvelado cuáles son sus intenciones en relación con la posibilidad de presentar candidatura para tomar las riendas del Partido Popular. "No he tomado la decisión. Cuando la tome, la anunciaré, lógicamente", ha expresado ante los medios de comunicación.

El jefe del Ejecutivo gallego ha asegurado que estudiará su futuro político durante el fin de semana, justo antes de que el lunes se abra el plazo para presentar los avales para sumarse a la carrera por hacerse con la Presidencia del PP, un periodo que permanecerá abierto hasta el próximo miércoles.

En relación con los apoyos que está recibiendo para dar ese paso adelante, Feijóo ha bromeado y ha dicho que "lo importante es que España haga un buen Mundial": "Después, seguimos hablando de otras cosas", ha proseguido.

Al ser preguntado por la posibilidad de que el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo esté dispuesto a presentar su candidatura solo para frenar las supuestas aspiraciones de la que fue vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comentado que "habrá tiempo para hablar de eso".

"Vamos a tranquilizar y a sosegar los temas, habrá tiempo para hablar de eso", ha añadido Núñez Feijóo, antes de saludar al presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, presente también en Sarria para participar en la inauguración de las XII Jornadas Jurídicas Román García Varela.