Feijóo asegura que la Xunta hizo "más en 100 días" que el Gobierno en un año

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que se siente "orgulloso" de sus primeros cien días de este mandato porque hizo más en este período que el Gobierno central en un año, mientras el PSdeG solo se dedicó a "aplaudir" al Ejecutivo de Sánchez y el BNG a "traicionar" a Galicia.

En la sesión de control al Gobierno del pleno del Parlamento, ha respondido de esta manera a las preguntas de la oposición, que ha recriminado al presidente gallego su gestión durante la pandemia y la falta de previsión para afrontar una posible tercera ola de la covid-19.

La líder del BNG, Ana Pontón, ha reprochado "improvisación, falta de anticipación y errores repetidos" y le ha pedido a Feijóo que deje "la descalificación, la prepotencia y la bronca" y acepte las propuestas que le ha realizado este miércoles para reforzar la sanidad o establecer un plan de rescate para los autónomos, entre otras.

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha acusado al presidente gallego de "abandonar al país" y vivir en una "realidad paralela", por lo que le ha pedido que rectifique y le ha reclamado explicaciones por no haberse cuarentenado tras un acto en A Coruña el viernes en el que estuvo la conselleira del Mar, Rosa Quintana, que dio positivo por covid-19 en una PCR.

Núñez Feijóo ha justificado que cumplió los protocolos establecidos por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) al no cuarentenarse porque hay un "diferencia sustancial" entre un contacto y un contacto estrecho.

"Estoy lleno de fotografías que me pasa el gabinete de los líderes del PSdeG y el BNG sin mascarilla en los actos públicos pero no las voy a utilizar porque creo que de esto no va el tema", ha replicado a Caballero.

Más allá de la polémica por este acto, el presidente gallego protagonizó un nuevo enfrentamiento con la oposición a la que llegó a acusar de "no apreciar" a los profesionales sanitarios y "no interpretar bien los datos" sobre la pandemia, ya que ha insistido en que Galicia es una de las comunidades con mejores cifras, tanto en ocupación hospitalaria como en número de fallecidos.

"No vamos a mentir sobre las muertes, eso lo dejamos al Gobierno del PSOE y a sus socios", ha espetado a los grupos de la oposición, a los que ha acusado de "irresponsabilidad" por no apoyar las propuestas de leyes de la Xunta sobre la sanidad y la reactivación económica.

Pontón se ha mostrado decepcionada por esta respuesta de Núñez Feijóo, que "no se sale del guion de la bronca, la descalificación y la prepotencia" sin responder a sus propuestas para el acuerdo pese al "espíritu de Navidad" de estas fechas y le ha pedido que no se "esconda" tras los profesionales sanitarios para "intentar ocultar" su falta de gestión.

"Esto no va del PP, el PSOE o el BNG sino de la gente, que las está pasando canutas", ha concluido Pontón, que ha calificado de "decepcionante" la respuesta de Núñez Feijóo a su "reto" para dialogar y llegar a un acuerdo para afrontar el futuro ante la tercera oleada de la pandemia.

Para el presidente gallego es el nacionalismo gallego el que "sigue igual" y "no son capaces ni de festejar" la autonomía de Galicia, en referencia a la conmemoración el lunes del 40º aniversario del Estatuto de Galicia, además de que su "joya de la corona" en este legislatura ha sido apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente.

"Quieren acuerdos pero no apoyan nada", ha espetado a Pontón, antes de terminar su intervención, ya fuera de tiempo, deseando un "buen Año Santo a todos".